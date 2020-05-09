Почти четверть заражённых коронавирусом в Приморье победили болезнь

Posted 9 мая 2020, 11:01
Published 9 мая 2020, 11:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации регионального оперштаба по борьбе с опасным недугом, в пятницу, 8 мая, в краевой клинической больнице № 2 выписали 15 пациентов, во владивостокской клинической больнице № 4 отправили домой четверых. В уссурийском госпитали выздоровели и покинули больничные стены ещё 12 человек.
Сегодня, 9 мая, окончательно победили болезнь 10 человек во Владивостоке (по 5 пациентов в Краевой клинической больнице № 2 и Владивостокской клинической больнице). Ещё два приморца излечились в Уссурийске.
Таким образом, приморские врачи помогли побороть недуг уже 188 пациентам. Это почти четвёртая часть от всех заболевших.
Напомним, диагноз в крае был подтверждён уже 808 раз. COVID-19 овладел уже 23 территориями края из 34 возможных. 10 человек скончались.
В России по данным на 9 мая диагноз подтверждён уже 198 676 раз, 31 916 человек вылечились, а 1 827 — скончались.