Почти четверть заражённых коронавирусом в Приморье победили болезнь

По информации регионального оперштаба по борьбе с опасным недугом, в пятницу, 8 мая, в краевой клинической больнице № 2 выписали 15 пациентов, во владивостокской клинической больнице № 4 отправили домой четверых. В уссурийском госпитали выздоровели и покинули больничные стены ещё 12 человек.