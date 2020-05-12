На судоверфи во Владивостоке произошёл взрыв газа

Posted 12 мая 2020, 03:26
Published 12 мая 2020, 03:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На владивостокской судоверфи прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что на территории производства взорвался баллон с газом. Директор верфи Олег Сиденко сообщил журналистам федеральных СМИ, что взорвался газовый баллон.
В результате взрыва, по словам директора, пострадал один рабочий, которому оперативно была оказана помощь. Он также отметил, что взрыв произошёл на свежем воздухе, заказы верфи не пострадали.
В настоящий момент специалисты ведут расследование этого инцидента. Напомним, «Восточная верфь» была открыта во Владивостоке в 1952 году на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого. Всего предприятие построило свыше 400 кораблей для морских пограничных сил, Тихоокеанского флота и различных организаций.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Арбитражный суд Приморского края рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению АО «Восточная верфь» к ПАО «Сбербанк России». Компания потребовала обязать банк дать возможность компании погасить задолженность, в том числе проценты по кредитному договору.