На судоверфи во Владивостоке произошёл взрыв газа

В настоящий момент специалисты ведут расследование этого инцидента. Напомним, «Восточная верфь» была открыта во Владивостоке в 1952 году на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого. Всего предприятие построило свыше 400 кораблей для морских пограничных сил, Тихоокеанского флота и различных организаций.