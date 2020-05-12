Во Владивостоке перекроют дорогу в центре

Ранее «Восток-Медиа» побеседовало с директором «Примавтодора» Алексеем Ширшовым и выяснило, как предприятие относится к критике, когда закончится знаменитый приморский «мостопад», а также через сколько лет приморцы будут ездить по нормальным дорогам.