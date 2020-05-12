Во Владивостоке перекроют дорогу в центре

Posted 12 мая 2020, 05:15
Published 12 мая 2020, 05:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В конце мая движение и парковка на одной из улиц Владивостока — Уткинской — будут ограничены в связи с дорожными работами. Ограничение будет действовать с 29 мая по 5 июля.
Движение, по сообщениям специалистов городской администрации, будет перекрыто ранним утром 29 мая на участке дороги от дома № 11 до дома № 13 по улице Уткинской. Водителям рекомендуется объезжать проблемное место через Уборевича и Океанский проспект.
В скором времени подрядная организация, которая будет выполнять эти работы, «НТС ГРУПП» выставит временные дорожные знаки и информирующие щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
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