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Posted 12 мая 2020, 05:15

Published 12 мая 2020, 05:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке перекроют дорогу в центре

Во Владивостоке перекроют дорогу в центре

12 мая 2020, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во Владивостоке на улице Уткинской будет временно ограничено транспортное движение. Причина перекрытия — работы, связанные с установкой новой теплотрассы.

В конце мая движение и парковка на одной из улиц Владивостока — Уткинской — будут ограничены в связи с дорожными работами. Ограничение будет действовать с 29 мая по 5 июля.

Движение, по сообщениям специалистов городской администрации, будет перекрыто ранним утром 29 мая на участке дороги от дома № 11 до дома № 13 по улице Уткинской. Водителям рекомендуется объезжать проблемное место через Уборевича и Океанский проспект.

В скором времени подрядная организация, которая будет выполнять эти работы, «НТС ГРУПП» выставит временные дорожные знаки и информирующие щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» побеседовало с директором «Примавтодора» Алексеем Ширшовым и выяснило, как предприятие относится к критике, когда закончится знаменитый приморский «мостопад», а также через сколько лет приморцы будут ездить по нормальным дорогам.

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