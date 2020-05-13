COVID-19 не отступает: в Приморье 43 тяжёлых пациента, 14 — на ИВЛ

Posted 13 мая 2020, 03:21
Published 13 мая 2020, 03:21
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации правительства региона, на данный момент 14 пациентов инфекционных госпиталей подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в крае 43 тяжёлых пациента. Причём, осложнения со здоровьем у 19 из них вызваны именно коронавирусом.
За последние 24 часа приморские врачи выписали ещё 28 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус удалось победить 268 пациентам.
При этом рост заболевших не прекращается. Только за последние сутки диагноз подтвердился ещё у 52 человек. За всё время инфекцию выявили уже у 1007 жителей региона. 12 человек скончались.