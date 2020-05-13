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Posted 13 мая 2020, 03:21

Published 13 мая 2020, 03:21

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

COVID-19 не отступает: в Приморье 43 тяжёлых пациента, 14 — на ИВЛ

COVID-19 не отступает: в Приморье 43 тяжёлых пациента, 14 — на ИВЛ

13 мая 2020, 03:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае 43 пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Вылечились от COVID-19 в крае пока 268 из 1007 человек.

По информации правительства региона, на данный момент 14 пациентов инфекционных госпиталей подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в крае 43 тяжёлых пациента. Причём, осложнения со здоровьем у 19 из них вызваны именно коронавирусом.

За последние 24 часа приморские врачи выписали ещё 28 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус удалось победить 268 пациентам.

При этом рост заболевших не прекращается. Только за последние сутки диагноз подтвердился ещё у 52 человек. За всё время инфекцию выявили уже у 1007 жителей региона. 12 человек скончались.

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#Новости#Общество#COVID-19
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