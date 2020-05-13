Дальневосточный рыбопромышленник самоизолировался в Арабских Эмиратах

Posted 13 мая 2020, 08:34
Published 13 мая 2020, 08:34
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Данные о перемещениях российских олигархов из списка Forbes в эфире радиостанции «Эхо Москвы» озвучил заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.
«Я использовал треккинговые сервисы, которые анализируют перемещение частных самолетов, имея представление о том, кому из участников списка Forbes принадлежит тот или иной самолет. Проанализировав эти данные, я увидел, что значительное количество из олигархов самоизолировались в Швейцарии», — сообщил он в эфире радиостанции.
По данным треккинговых сервисов, самые популярные направления — Швецария, Объединенные Арабские Эмираты, США, Германия и Карибские острова. Среди изолировавшихся за пределами России — и дальневосточных олигарх Игорь Евтушок.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», Игорь Евтушок совладелец 20 компаний, большая часть которых расположена на Дальнем Востоке. Самые значимые его активы — 48,92% АО «Океанрыбфлот» (капитализация — 4 294 442 000 рублей чистых активов), 50% агропромышленной компании «Альянс» (282 371 000 рублей чистых активов), 16,90% Витязь-Аэро (888 964 000 рублей чистых активов), 25% ООО «Дельта» (1 166 766 000 рублей чистых активов) и 45% ООО «Апукинское» (411 895 000 рублей чистых активов).
17 апреля АО «Океанрыбфлот» опубликовало сообщение об отсутствии обязанности осуществлять раскрытие информации в интернете. За четыре дня до этого появилось еще одно сообщение, в котором говорилось о том, что акционеры компании обратились в Банк России с просьбой освободить их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Компания «Альянс» принадлежит двум владельцам — Игорю Евтушку и депутату ЗС ПК Эдуарду Цою. За 2018 год компания получила минус 17 105 000 рублей. Кроме этого юрлица депутат и бизнесмен вместе владеют компанией «Селяне». Евтушку в ней принадлежит 30% УК. Еще одна компания Евтушка «Дельта Сервис» владеет 40 338 кв м земли напротив железнодорожной станции Артем-1, где располагается склад компании «Селяне».
Евтушок входит в число совладельцев легендарной компании ООО «Соболь» вместе с Алексеем Мазуром (родственником покойного Валерия Ильича Мазура), Маизером Целани (владелец камчатского ресторана «Сванский двор») и Сергеем Спиро (спонсором камчатских кикбоксеров).
Кроме того со Спиро Евтушок делит еще один бизнес — ООО «Апукинское» рыболовную компанию, которая на 45% принадлежит Евтушку и на 55% Сергею Спиро.