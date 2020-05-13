Дальневосточный рыбопромышленник самоизолировался в Арабских Эмиратах

17 апреля АО «Океанрыбфлот» опубликовало сообщение об отсутствии обязанности осуществлять раскрытие информации в интернете. За четыре дня до этого появилось еще одно сообщение, в котором говорилось о том, что акционеры компании обратились в Банк России с просьбой освободить их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».