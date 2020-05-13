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Posted 13 мая 2020, 08:34

Published 13 мая 2020, 08:34

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Дальневосточный рыбопромышленник самоизолировался в Арабских Эмиратах

Дальневосточный рыбопромышленник самоизолировался в Арабских Эмиратах

13 мая 2020, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Деньги
Дальневосточный «рыбный» олигарх Игорь Евтушок для самоизоляции выбрал для себя Объединенные Арабские Эмираты. Место нахождения россиян вычислили благодаря треккинговым сервисам, которые позволили проализировать перемещения частных самолетов. Доход Игоря Евтушка в 2019 году составил 5,4 миллиарда рублей.

Данные о перемещениях российских олигархов из списка Forbes в эфире радиостанции «Эхо Москвы» озвучил заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.

«Я использовал треккинговые сервисы, которые анализируют перемещение частных самолетов, имея представление о том, кому из участников списка Forbes принадлежит тот или иной самолет. Проанализировав эти данные, я увидел, что значительное количество из олигархов самоизолировались в Швейцарии», — сообщил он в эфире радиостанции.

По данным треккинговых сервисов, самые популярные направления — Швецария, Объединенные Арабские Эмираты, США, Германия и Карибские острова. Среди изолировавшихся за пределами России — и дальневосточных олигарх Игорь Евтушок.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», Игорь Евтушок совладелец 20 компаний, большая часть которых расположена на Дальнем Востоке. Самые значимые его активы — 48,92% АО «Океанрыбфлот» (капитализация — 4 294 442 000 рублей чистых активов), 50% агропромышленной компании «Альянс» (282 371 000 рублей чистых активов), 16,90% Витязь-Аэро (888 964 000 рублей чистых активов), 25% ООО «Дельта» (1 166 766 000 рублей чистых активов) и 45% ООО «Апукинское» (411 895 000 рублей чистых активов).

17 апреля АО «Океанрыбфлот» опубликовало сообщение об отсутствии обязанности осуществлять раскрытие информации в интернете. За четыре дня до этого появилось еще одно сообщение, в котором говорилось о том, что акционеры компании обратились в Банк России с просьбой освободить их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Компания «Альянс» принадлежит двум владельцам — Игорю Евтушку и депутату ЗС ПК Эдуарду Цою. За 2018 год компания получила минус 17 105 000 рублей. Кроме этого юрлица депутат и бизнесмен вместе владеют компанией «Селяне». Евтушку в ней принадлежит 30% УК. Еще одна компания Евтушка «Дельта Сервис» владеет 40 338 кв м земли напротив железнодорожной станции Артем-1, где располагается склад компании «Селяне».

Евтушок входит в число совладельцев легендарной компании ООО «Соболь» вместе с Алексеем Мазуром (родственником покойного Валерия Ильича Мазура), Маизером Целани (владелец камчатского ресторана «Сванский двор») и Сергеем Спиро (спонсором камчатских кикбоксеров).

Кроме того со Спиро Евтушок делит еще один бизнес — ООО «Апукинское» рыболовную компанию, которая на 45% принадлежит Евтушку и на 55% Сергею Спиро.

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#Новости#Экономика#Дальний Восток#Деньги#Самоизоляция
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