vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2020, 03:26

Published 13 мая 2020, 03:26

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Документ не обнаружен: портал «Госуслуги» не видит СНИЛСы детей

Документ не обнаружен: портал «Госуслуги» не видит СНИЛСы детей

13 мая 2020, 03:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Оформить заявление на получение обещанного президентом единовременного пособия на ребёнка пока невозможно. Причина не в том, что портал «Госулуги» снова «лег», а в том, что СНИЛСы детей просто не распознаются системой.

Новую проблему оформления единовременного пособия выявили приморские родители. В 09:00 утра портал «Госуслуг» ещё работал нормально, и у желающих была возможность заняться решением вопроса. На стартовой странице даже появилась вкладка, которая позволяет оперативно перейти к заполнению заявления, а не пользоваться поисковой системой. Однако довести процедуру оформления до конца оказалось нереально, так как выяснилось, что СНИЛС ребёнка не распознаёт система.

«Я с трудом дозвонился до „горячей линии“ МФЦ, там сказали, что ничем помочь не могут, и такая проблема возникла не у меня одного. Посоветовали позвонить в Пенсионный фонд или на „Госуслуги“. В ПФР дозванивался 30 минут, но, в конце концов, там сказали, что ни у кого из детей СНИЛС в базе „Госуслуг“ не проходят», — рассказывает отец 13-летней девочки Александр Шафранов.

Сотрудники Пенсионного фонда проверили данные СНИЛС по своей базе и подтвердили его подлинность. В качестве решения ситуации посоветовали подождать.

На телефоне справочной службы ПФР автоответчик проинформировал, что услуга оформления пособия пока находится в стадии разработки, и эта опция пока не доступна.

Получить обещанное: как подать заявление на единоразовую выплату на ребёнка
Узнать подробнее
Материалы по теме
Порядка 10 тысяч рублей выплаты получат российские семьи на каждого ребенка с 3 до 15Налоги, 10 тыс за ребенка и кредиты. Путин сообщил о новых мерах поддержки населенияПолучить обещанное: как подать заявление на единоразовую выплату на ребёнка
#Новости#Общество#Дети#Путин#Выплаты#Госуслуги#Эксклюзив#Несовершеннолетние дети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика