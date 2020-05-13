Документ не обнаружен: портал «Госуслуги» не видит СНИЛСы детей

«Я с трудом дозвонился до „горячей линии“ МФЦ, там сказали, что ничем помочь не могут, и такая проблема возникла не у меня одного. Посоветовали позвонить в Пенсионный фонд или на „Госуслуги“. В ПФР дозванивался 30 минут, но, в конце концов, там сказали, что ни у кого из детей СНИЛС в базе „Госуслуг“ не проходят», — рассказывает отец 13-летней девочки Александр Шафранов.