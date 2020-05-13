Документ не обнаружен: портал «Госуслуги» не видит СНИЛСы детей

Posted 13 мая 2020, 03:26
Published 13 мая 2020, 03:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Новую проблему оформления единовременного пособия выявили приморские родители. В 09:00 утра портал «Госуслуг» ещё работал нормально, и у желающих была возможность заняться решением вопроса. На стартовой странице даже появилась вкладка, которая позволяет оперативно перейти к заполнению заявления, а не пользоваться поисковой системой. Однако довести процедуру оформления до конца оказалось нереально, так как выяснилось, что СНИЛС ребёнка не распознаёт система.
«Я с трудом дозвонился до „горячей линии“ МФЦ, там сказали, что ничем помочь не могут, и такая проблема возникла не у меня одного. Посоветовали позвонить в Пенсионный фонд или на „Госуслуги“. В ПФР дозванивался 30 минут, но, в конце концов, там сказали, что ни у кого из детей СНИЛС в базе „Госуслуг“ не проходят», — рассказывает отец 13-летней девочки Александр Шафранов.
Сотрудники Пенсионного фонда проверили данные СНИЛС по своей базе и подтвердили его подлинность. В качестве решения ситуации посоветовали подождать.
На телефоне справочной службы ПФР автоответчик проинформировал, что услуга оформления пособия пока находится в стадии разработки, и эта опция пока не доступна.