«Хотел покататься» — подросток устроил ночное ДТП во Владивостоке

По информации пресс-службы городской полиции, несовершеннолетний за рулем Митсубиси Мираж ехал по направлению с Руднева до Баляева. При повороте он не убедился в том, что все его маневры безопасны и въехал на полном ходу в Ниссан Санни. Водитель получил травму головы — медики оказали ему необходимую помощь.