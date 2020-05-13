«Хотел покататься» — подросток устроил ночное ДТП во Владивостоке

Posted 12 мая 2020, 23:50
Published 12 мая 2020, 23:50
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
По информации пресс-службы городской полиции, несовершеннолетний за рулем Митсубиси Мираж ехал по направлению с Руднева до Баляева. При повороте он не убедился в том, что все его маневры безопасны и въехал на полном ходу в Ниссан Санни. Водитель получил травму головы — медики оказали ему необходимую помощь.
«Освидетельствование показало, что все участники ДТП были трезвы на момент столкновения», — пояснили в пресс-службе УМВД приморской столицы.
Стражи порядка добавили, что автомобиль был чужим — нарушитель одолжил его у знакомого. Водительских прав у подростка также не было.
Кстати, родителей юного лихача могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение своих обязанностей.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят необходимую проверку по данному факту.