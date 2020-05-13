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Posted 12 мая 2020, 23:50

Published 12 мая 2020, 23:50

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

«Хотел покататься» — подросток устроил ночное ДТП во Владивостоке

12 мая 2020, 23:50
Сюжет
Происшествие
17-летний житель Владивостока взял у друга машину, чтобы покататься. В ту же ночь он угодил в опасное приключение.

По информации пресс-службы городской полиции, несовершеннолетний за рулем Митсубиси Мираж ехал по направлению с Руднева до Баляева. При повороте он не убедился в том, что все его маневры безопасны и въехал на полном ходу в Ниссан Санни. Водитель получил травму головы — медики оказали ему необходимую помощь.

«Освидетельствование показало, что все участники ДТП были трезвы на момент столкновения», — пояснили в пресс-службе УМВД приморской столицы.

Стражи порядка добавили, что автомобиль был чужим — нарушитель одолжил его у знакомого. Водительских прав у подростка также не было.

Кстати, родителей юного лихача могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение своих обязанностей.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят необходимую проверку по данному факту.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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