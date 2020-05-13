Мы стоим у черты: губернатор Приморья заявил о начале решающего периода

Posted 13 мая 2020, 05:50
Published 13 мая 2020, 05:50
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Власти, врачи, Роспотребнадзор, надзорные органы делают всё возможное, чтобы переломить ситуацию в лучшую сторону. Однако очень многое зависит и от местных жителей, их сознательности и степени соблюдения мер самоизоляции.
«Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной. Нужно набраться терпения. Предстоящие дни до понедельника (18 мая — примечание редакции) будут определяющими. Поэтому нельзя расслабляться», — заявил губернатор Приморья.
Как уже писало «Восток-Медиа», режим самоизоляции в Приморье продлён до начала лета из-за того, что болезнь продолжает прогрессировать. По последним данным, в регионе 1007 заражений, 12 летальных случаев. Победить коронавирус смогли 268 человек.
Между тем, для некоторых несознательных предпринимателей, судя по всему, режим самоизоляции каким-то волшебным образом завершился. Олег Кожемяко рассказал, что до него дошли слухи что какие-то ТЦ возобновили работу. Информация проверится. В случае подтверждения этих сведений, будут приняты соответствующие меры.