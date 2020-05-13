Мы стоим у черты: губернатор Приморья заявил о начале решающего периода

«Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа, которая велась в течение последнего месяца, окажется напрасной. Нужно набраться терпения. Предстоящие дни до понедельника (18 мая — примечание редакции) будут определяющими. Поэтому нельзя расслабляться», — заявил губернатор Приморья.