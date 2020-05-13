Во Владивостоке и Уссурийске закрывают и штрафуют магазины, салоны красоты

Posted 13 мая 2020, 07:18
Published 13 мая 2020, 07:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в правительстве края, с начала введения особого режима в крае уже оформлено почти 5,5 тысячи протоколов — как предприятий, так и физических лиц. Уже рассмотрено более полутысячи дел — многие из нарушителей заплатили штрафы.
Во время проверок на майских праздниках во Владивостоке было зафиксировано 78 нарушений, в Уссурийске — 447. Чаще всего владельцы магазинов нарушают следующие нормы: там нет разметки для социальной дистанции, антисептика на входе для покупателей, графика санитарной обработки нарушений.
«На злостных нарушителей материалы были направлены в Роспотребнадзор. В их числе магазины „Камчатский краб“ (ИП Улеш К.А.), „Бытовая техника“ (ИП Луканин Р.С.), „Энергодом“ (ИП Кудря Р.В.). В отношении этих предпринимателей вынесены протоколы о временном запрете их деятельности», — отметил глава региона Олег Кожемяко.
Отмечается, что за нарушение санитарных норм полагаются следующие санкции — до 20 тысяч рублей штрафа или приостановление работы до 90 суток. Итоговое наказание определит уже суд.
Напомним, за последние сутки в Приморье выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Еще 28 приморцев выздоровели и выписаны. Всего в крае зафиксировано более 1007 случаев опасного заболевания за весь период.