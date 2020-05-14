Коронавирус сразил 1057 человек в Приморье — распределение по территориям

Posted 14 мая 2020, 03:09
Published 14 мая 2020, 03:09
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации регионального оперштаба, регион находится на 2 месте в ДФО по количеству подтверждённых случаев COVID-19.
Лидерство по количество пациентов по-прежнему удерживают Владивосток и Находка. На третьем и четвёртом местах находятся Уссурийск и Артём соответственно. Статистика распределения болезни по 23 территориям края такова:
Отметим, врачи акцентировали внимание на том, что среди заболевших всё больше несовершеннолетних детей. На данный момент в госпитале 31 ребёнок, самому крошечному всего 2 месяца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье режим ограничений продлён до конца месяца. От того, как будет меняться эпидситуация, зависит отмена или продление режима самоизоляции.