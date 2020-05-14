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Posted 14 мая 2020, 03:09

Published 14 мая 2020, 03:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Коронавирус сразил 1057 человек в Приморье — распределение по территориям

Коронавирус сразил 1057 человек в Приморье — распределение по территориям

14 мая 2020, 03:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Ещё у 49 человек в Приморье подтвердился коронавирус. Общее количество заражений достигло 1057.

По информации регионального оперштаба, регион находится на 2 месте в ДФО по количеству подтверждённых случаев COVID-19.

Лидерство по количество пациентов по-прежнему удерживают Владивосток и Находка. На третьем и четвёртом местах находятся Уссурийск и Артём соответственно. Статистика распределения болезни по 23 территориям края такова:

  • Владивосток — 608 человек;
  • Находка — 252 человека;
  • Уссурийск — 47;
  • Артем — 35;
  • Михайловский район и Партизанск — по 17;
  • Арсеньев — 12;
  • Дальнереченск и Шкотовский район — по 10;
  • Надеждинский район — 8;
  • Хасанский район — 7;
  • Партизанский район — 6;
  • Анучинский округ — 5;
  • Лесозаводск и Хорольский округ — по 4;
  • Большой Камень, Кировский, Пожарский районы — по 3;
  • Черниговский район — 2;
  • Дальнегорск, Октябрьский, Ханкайский и Лазовский округа — по 1.

Отметим, врачи акцентировали внимание на том, что среди заболевших всё больше несовершеннолетних детей. На данный момент в госпитале 31 ребёнок, самому крошечному всего 2 месяца.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье режим ограничений продлён до конца месяца. От того, как будет меняться эпидситуация, зависит отмена или продление режима самоизоляции.

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#Новости#Общество#COVID-19
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