Долой безвластие: главой Арсеньева стал системный кандидат

— Если рассматривать ситуацию в динамике, то становится очевидным, что правительство Приморского края открыто к диалогу. Именно плодотворная и последовательная работа со всеми группами влияния позволила выработать решение, устроившее всех и подобрать консолидированную фигуру на пост главы, которая устроила все группы влияния в городе. Фактически, краевым властям удалось стабилизировать ситуацию ещё в одном муниципалитете края. Это значит, что губернатор постепенно идёт к цели потушить все очаги напряжённости, доставшиеся ему от предшественников, — отметил Сергей Гребенюк.