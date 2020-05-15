Долой безвластие: главой Арсеньева стал системный кандидат

Posted 15 мая 2020, 07:14
Published 15 мая 2020, 07:14
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По словам политолога Сергея Гребенюка, избрание Владимира Пивня — это показатель хорошей работы департамента внутренней политики края.
Избрание Владимира Пивня, без преувеличения, является сигналом о продолжении наведения порядка в муниципалитетах региональными властями.
Почти два года Арсеньев жил в состоянии безвластия. После ухода в 2018 году Владимира Коваля две предпринятые попытки заместить вакантную должность оборачивались крахом.
В мае 2019 года определенные политические силы пытались провести в исполнительную власть Владимира Авагимяна. Провал был сокрушительный. Более того, именно после этой попытки Арсеньев раскололся на несколько групп. Для того, чтобы урегулировать ситуация понадобилось время и дополнительный цикл общественных слушаний, получивший название «Наш Арсеньев». По-сути, это был отдельный форум, на котором каждый из потенциальных кандидатов смог обозначить свою позицию и видение развития города.
По мнению политолога Сергея Гребенюка, именно такой системный подход к решению затянувшегося кризиса, стал показателем того, что департамент внутренней политики учел свои ошибки и смог выстроить плодотворную работу со всеми группами влияния.
— Если рассматривать ситуацию в динамике, то становится очевидным, что правительство Приморского края открыто к диалогу. Именно плодотворная и последовательная работа со всеми группами влияния позволила выработать решение, устроившее всех и подобрать консолидированную фигуру на пост главы, которая устроила все группы влияния в городе. Фактически, краевым властям удалось стабилизировать ситуацию ещё в одном муниципалитете края. Это значит, что губернатор постепенно идёт к цели потушить все очаги напряжённости, доставшиеся ему от предшественников, — отметил Сергей Гребенюк.
Напомним, что за Владимира Пивня все депутаты Думы Арсеньевского городского округа проголосовали единогласно. Конкуренцию ему составляли еще три кандидата: депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов, командир центральной базы хранения бронетанкового вооружения ВВО Дмитрий Кащаев, а так же Михаил Соболев, ранее трудившийся в администрации Арсеньева, а позже — и края.