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Posted 15 мая 2020, 07:14

Published 15 мая 2020, 07:14

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Долой безвластие: главой Арсеньева стал системный кандидат

Долой безвластие: главой Арсеньева стал системный кандидат

15 мая 2020, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Владимир Пивень 15 мая избавился от приставки «и.о» и стал полноценным главой города. Фактически, его избрание означает завершение затянувшегося системного кризиса, когда почти два года назад политический истеблишмент Арсеньев «раскололся» на две части.

По словам политолога Сергея Гребенюка, избрание Владимира Пивня — это показатель хорошей работы департамента внутренней политики края.

Избрание Владимира Пивня, без преувеличения, является сигналом о продолжении наведения порядка в муниципалитетах региональными властями.

Почти два года Арсеньев жил в состоянии безвластия. После ухода в 2018 году Владимира Коваля две предпринятые попытки заместить вакантную должность оборачивались крахом.

В мае 2019 года определенные политические силы пытались провести в исполнительную власть Владимира Авагимяна. Провал был сокрушительный. Более того, именно после этой попытки Арсеньев раскололся на несколько групп. Для того, чтобы урегулировать ситуация понадобилось время и дополнительный цикл общественных слушаний, получивший название «Наш Арсеньев». По-сути, это был отдельный форум, на котором каждый из потенциальных кандидатов смог обозначить свою позицию и видение развития города.

По мнению политолога Сергея Гребенюка, именно такой системный подход к решению затянувшегося кризиса, стал показателем того, что департамент внутренней политики учел свои ошибки и смог выстроить плодотворную работу со всеми группами влияния.

— Если рассматривать ситуацию в динамике, то становится очевидным, что правительство Приморского края открыто к диалогу. Именно плодотворная и последовательная работа со всеми группами влияния позволила выработать решение, устроившее всех и подобрать консолидированную фигуру на пост главы, которая устроила все группы влияния в городе. Фактически, краевым властям удалось стабилизировать ситуацию ещё в одном муниципалитете края. Это значит, что губернатор постепенно идёт к цели потушить все очаги напряжённости, доставшиеся ему от предшественников, — отметил Сергей Гребенюк.

Напомним, что за Владимира Пивня все депутаты Думы Арсеньевского городского округа проголосовали единогласно. Конкуренцию ему составляли еще три кандидата: депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов, командир центральной базы хранения бронетанкового вооружения ВВО Дмитрий Кащаев, а так же Михаил Соболев, ранее трудившийся в администрации Арсеньева, а позже — и края.

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