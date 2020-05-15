Жертвами коронавируса стали ещё 53 человека в Приморье

Posted 15 мая 2020, 02:23
Published 15 мая 2020, 02:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации регионального оперштаба, суточный прирост по заболеваемости равен пяти процентам, недельный — 28,5 процента.
Как уточнила главный санитарный врач края Татьяна Детковская, о снижении заболеваемости в регионе пока даже не идёт речи.
Кроме того, представлены расчёты по заболеваемости на сто тысяч населения. Так, лидером остаётся Находка — 169 случаев на 100 тысяч населения. Второе место занимает Владивосток — 96 случаев. Следом идут Михайловский район — 59, Шкотовский район — 41, Анучинский округ и Партизанск — 38, Артем — 30, Дальнереченск и Дальнереченский район — 26, Уссурийск — 23, Арсеньев и Хасанский район — почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.
Глава региона Олег Кожемяко отметил, что главам муниципалитетов нужно усилить контроль за соблюдением режима. Только в этом случае можно будет говорить о стабилизации обстановки и постепенном уходе от ограничительных мер.