Жертвами коронавируса стали ещё 53 человека в Приморье

Кроме того, представлены расчёты по заболеваемости на сто тысяч населения. Так, лидером остаётся Находка — 169 случаев на 100 тысяч населения. Второе место занимает Владивосток — 96 случаев. Следом идут Михайловский район — 59, Шкотовский район — 41, Анучинский округ и Партизанск — 38, Артем — 30, Дальнереченск и Дальнереченский район — 26, Уссурийск — 23, Арсеньев и Хасанский район — почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.