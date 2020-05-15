vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2020, 02:23

Published 15 мая 2020, 02:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Жертвами коронавируса стали ещё 53 человека в Приморье

Жертвами коронавируса стали ещё 53 человека в Приморье

15 мая 2020, 02:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. За всё время диагноз был поставлен уже 1110 раз.

По информации регионального оперштаба, суточный прирост по заболеваемости равен пяти процентам, недельный — 28,5 процента.

Как уточнила главный санитарный врач края Татьяна Детковская, о снижении заболеваемости в регионе пока даже не идёт речи.

Кроме того, представлены расчёты по заболеваемости на сто тысяч населения. Так, лидером остаётся Находка — 169 случаев на 100 тысяч населения. Второе место занимает Владивосток — 96 случаев. Следом идут Михайловский район — 59, Шкотовский район — 41, Анучинский округ и Партизанск — 38, Артем — 30, Дальнереченск и Дальнереченский район — 26, Уссурийск — 23, Арсеньев и Хасанский район — почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.

Глава региона Олег Кожемяко отметил, что главам муниципалитетов нужно усилить контроль за соблюдением режима. Только в этом случае можно будет говорить о стабилизации обстановки и постепенном уходе от ограничительных мер.

Материалы по теме
«Обнаружили жидкость»: российские медики рассказали о новых проявлениях коронавируса Глава Роспотребнадзора сделала важное заявление о темпах заражения коронавирусом У сотрудника Дальнегорского ГОКа найден коронавирус
#Новости#Общество#COVID-19#Самоизоляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика