Картина дня в Приморье: «замурованные» у Чана, дожди и губернатор на рынке

Posted 17 мая 2020, 13:53
Published 17 мая 2020, 13:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Ни войти, ни выйти
Во Владивостоке родители с детьми и спортсмены-любители оказались «замурованы» на территории возле озера Чан. Как рассказали очевидцы случившегося, пока люди гуляли у водоёма и тренировались, рабочие заварили все входы на площадку. Выйти с территории оказалось невозможно. Особо отчаянным пришлось спасаться из заточения, перелезая через высокий забор.
Рейд губернатора
Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк лично провели рейд по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте и в торговых точках. Они побывали на рынке в районе площади Луговой и посетили некоторые магазины. Представители власти сделали устное предупреждение продавцам и водителям, не надевшим на рабочем месте защитную маску, и пригрозили, что за злостные нарушения им запретят работать через суд.
До 40 мм
В течение трёх дней, начиная с вечера воскресенья, 17 мая, в Приморье будут идти сильные дожди. Они охватят большую территорию региона вечером 18 мая и в ночь на вторник, 19 мая. В некоторых районах края выпадет до 40 миллиметров осадков за 12 часов. Спасатели уже объявили экстренное предупреждение.