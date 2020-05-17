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Posted 17 мая 2020, 13:53

Published 17 мая 2020, 13:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

дождь

Картина дня в Приморье: «замурованные» у Чана, дожди и губернатор на рынке

17 мая 2020, 13:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. дождь
Самые интересные события воскресенья – в обзоре «Восток-Медиа»

Ни войти, ни выйти

Во Владивостоке родители с детьми и спортсмены-любители оказались «замурованы» на территории возле озера Чан. Как рассказали очевидцы случившегося, пока люди гуляли у водоёма и тренировались, рабочие заварили все входы на площадку. Выйти с территории оказалось невозможно. Особо отчаянным пришлось спасаться из заточения, перелезая через высокий забор.

Рейд губернатора

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк лично провели рейд по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте и в торговых точках. Они побывали на рынке в районе площади Луговой и посетили некоторые магазины. Представители власти сделали устное предупреждение продавцам и водителям, не надевшим на рабочем месте защитную маску, и пригрозили, что за злостные нарушения им запретят работать через суд.

До 40 мм

В течение трёх дней, начиная с вечера воскресенья, 17 мая, в Приморье будут идти сильные дожди. Они охватят большую территорию региона вечером 18 мая и в ночь на вторник, 19 мая. В некоторых районах края выпадет до 40 миллиметров осадков за 12 часов. Спасатели уже объявили экстренное предупреждение.

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