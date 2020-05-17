Картина дня в Приморье: «замурованные» у Чана, дожди и губернатор на рынке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк лично провели рейд по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте и в торговых точках. Они побывали на рынке в районе площади Луговой и посетили некоторые магазины. Представители власти сделали устное предупреждение продавцам и водителям, не надевшим на рабочем месте защитную маску, и пригрозили, что за злостные нарушения им запретят работать через суд.