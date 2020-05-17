«Замуровали, демоны»: жителей Владивостока «заварили» на спортплощадке

Posted 17 мая 2020, 09:15
Published 17 мая 2020, 09:15
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Об этом корреспонденту «Восток-Медиа» на правах анонимности рассказала жительница столицы Приморья (назовём её Ольга), которая стала невольной жертвой такого заточения.
По словам девушки, рано утром в воскресенье, 17 мая, она вышла с подругой на пробежку к озеру и во время тренировки увидела на территории рядом с забором рабочих в оранжевых жилетах. Не придав этому значения, спортсменки продолжили бегать. Окончив тренировку, девушки собрались домой, но выйти с территории оказалось невозможно.
«Когда пришло время уходить, оказалось, что они заварили все входы и выходы на площадку. К тому времени людей прибавилось, и были даже мамочки с детьми. Никто не оповестил, что производится сварка. Кто был на озере Чан, знает, какой там забор с острыми кольями, но пришлось через него перелазить, рискуя жизнью», - рассказала Ольга.
Предположительно, рабочие на территории заварили калитку на заботе, чтобы сделать популярное место отдыха недоступным для жителей Владивостока на время действия режима самоизоляции. А вот вопрос о том, почему спортсменов и родителей с детьми не попросили выйти с территории и фактически заблокировали их там, так и остался открытым.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что проезд к Набережной Спортивной гавани во Владивостоке перекрыли бетонными блоками, возле которых дежурят инспекторы ДПС. Также полиция патрулирует территорию и на въезде на остров Русский. Попасть туда смогут лишь те, кто докажет документами свое право на проживание, работу или лечение на острове.