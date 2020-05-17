«Замуровали, демоны»: жителей Владивостока «заварили» на спортплощадке

«Когда пришло время уходить, оказалось, что они заварили все входы и выходы на площадку. К тому времени людей прибавилось, и были даже мамочки с детьми. Никто не оповестил, что производится сварка. Кто был на озере Чан, знает, какой там забор с острыми кольями, но пришлось через него перелазить, рискуя жизнью», - рассказала Ольга.