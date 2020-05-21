Картина дня в Приморье: жара, закрытые магазины и новые цифры по коронавирусу

В Приморье за последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 49 человек. Таким образом, за всё время в крае было зафиксировано уже 1495 случаев COVID-19, причём пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек. 514 человек уже сумели справиться с опасной болезнью, 14 не смогли победить коронавирус и скончались.