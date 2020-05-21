Картина дня в Приморье: жара, закрытые магазины и новые цифры по коронавирусу

Posted 21 мая 2020, 13:50
Published 21 мая 2020, 13:50
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
До +27 по Цельсию
В Приморье ожидается настоящая летняя жара. В пятницу днём в континентальных районах края столбики термометров поднимутся до +27 градусов по Цельсию. Ночью также станет теплее на 1-3 градуса. Вместе с тем, на побережье будет куда прохладнее – здесь температура воздуха составит всего +9… +16 градусов.
Закрыты за несоблюдение санитарных норм
Восемь предприятий, в том числе несколько магазинов во Владивостоке и Уссурийске, временно закрыты в Приморье по требованию Роспотребнадзора за несоблюдение санитарных норм. Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей региона не поощрять деятельность недобросовестных предпринимателей, которые не хотят придерживаться элементарных правил. Так, например, не стоит садиться в салон такси, если водитель приехал на вызов без маски и одноразовых перчаток.
Близится к 1,5 тысячам
В Приморье за последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 49 человек. Таким образом, за всё время в крае было зафиксировано уже 1495 случаев COVID-19, причём пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек. 514 человек уже сумели справиться с опасной болезнью, 14 не смогли победить коронавирус и скончались.