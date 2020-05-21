Команда Фургала нарастила рекордный госдолг

Posted 21 мая 2020, 05:43
Published 21 мая 2020, 05:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Хабаровский край показал небывалый антирекорд: задолженность региона выросла за месяц сразу на 4 млрд рублей и достигла показателя в 57,926 млрд рублей. По сравнению с 1 октября 2018 года, когда кандидат от ЛДПР на губернаторских выборах Сергей Фургал три дня как принял присягу, госдолг региона определялся суммой в 49,636 млрд рублей.
Полтора года (точнее — 19 месяцев) Фургал строил экономическую политику таким образом, что размер заимствований Хабаровского края (как в коммерческих банках, так и бюджетных) увеличился на 8,29 млрд рублей, или на 16,7%.
Астрономический скачок долга можно было бы объяснить непредвиденными расходами на противоэпидемические меры, если бы не статистика соседей по Дальневосточному федеральному округу.
С 1 апреля по 1 мая текущего года Чукотка погасила 1,8 млрд госдолга. Камчатский, Приморский, Забайкальский края и Амурская область удержали показатели, не заняв на борьбу с коронавирусом ни рубля. Сахалинская область вообще не знакома с понятием «госдолг».
Есть регионы, где пришлось занимать денег, но суммы куда скромнее хабаровских. Бурятия позаимствовала дополнительно 1,4 млрд рублей, Магаданская область — 0,75 млрд рублей, Еврейская автономия — 0,35 млрд рублей, Якутия — 0,17 млрд рублей.
Исходя из сводной информации Минфина, в апреле Хабаровский край прибег к заимствованию 4 млрд рублей бюджетных кредитов.
Это очередной провал управленческой стратегии команды Сергея Фургала, который год назад заявлял о скором сокращении размера госдолга до «комфортных» для Хабаровского края 28-30 млрд рублей.
«Мы не делаем новые заимствования, а старые гасим», — уверенно говорил губернатор Хабаровского края, отобравшего за время его правления пальму первенства по долгам в ДФО у соседей — якутов.