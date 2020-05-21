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Posted 21 мая 2020, 05:43

Published 21 мая 2020, 05:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Команда Фургала нарастила рекордный госдолг

Команда Фургала нарастила рекордный госдолг

21 мая 2020, 05:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министерство финансов РФ опубликовало данные о размере государственного долга субъектов федерации по состоянию на 1 мая 2020 года.

Хабаровский край показал небывалый антирекорд: задолженность региона выросла за месяц сразу на 4 млрд рублей и достигла показателя в 57,926 млрд рублей. По сравнению с 1 октября 2018 года, когда кандидат от ЛДПР на губернаторских выборах Сергей Фургал три дня как принял присягу, госдолг региона определялся суммой в 49,636 млрд рублей.

Полтора года (точнее — 19 месяцев) Фургал строил экономическую политику таким образом, что размер заимствований Хабаровского края (как в коммерческих банках, так и бюджетных) увеличился на 8,29 млрд рублей, или на 16,7%.

Астрономический скачок долга можно было бы объяснить непредвиденными расходами на противоэпидемические меры, если бы не статистика соседей по Дальневосточному федеральному округу.

С 1 апреля по 1 мая текущего года Чукотка погасила 1,8 млрд госдолга. Камчатский, Приморский, Забайкальский края и Амурская область удержали показатели, не заняв на борьбу с коронавирусом ни рубля. Сахалинская область вообще не знакома с понятием «госдолг».

Есть регионы, где пришлось занимать денег, но суммы куда скромнее хабаровских. Бурятия позаимствовала дополнительно 1,4 млрд рублей, Магаданская область — 0,75 млрд рублей, Еврейская автономия — 0,35 млрд рублей, Якутия — 0,17 млрд рублей.

Исходя из сводной информации Минфина, в апреле Хабаровский край прибег к заимствованию 4 млрд рублей бюджетных кредитов.

Это очередной провал управленческой стратегии команды Сергея Фургала, который год назад заявлял о скором сокращении размера госдолга до «комфортных» для Хабаровского края 28-30 млрд рублей.

«Мы не делаем новые заимствования, а старые гасим», — уверенно говорил губернатор Хабаровского края, отобравшего за время его правления пальму первенства по долгам в ДФО у соседей — якутов.

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#Новости#Хабаровский край#Власть
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