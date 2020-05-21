Команда Фургала нарастила рекордный госдолг

Хабаровский край показал небывалый антирекорд: задолженность региона выросла за месяц сразу на 4 млрд рублей и достигла показателя в 57,926 млрд рублей. По сравнению с 1 октября 2018 года, когда кандидат от ЛДПР на губернаторских выборах Сергей Фургал три дня как принял присягу, госдолг региона определялся суммой в 49,636 млрд рублей.