«Рынок порешал»: заменят ли приморцы сокращённых мигрантов?

Отметим, что не все работодатели в период самоизоляции отказываются от дешёвых работников. По словам сотрудника одного из муниципальных центров занятости, некоторые компании, такие как «рыбные предприятия из Тавричанки» и «кирпичный завод в Раздольном» берут всех подряд, поэтому стоит начинать искать работу с тех мест. Иностранцу также порекомендовали попробовать устроиться в домостроительный комбинат, расположенный в Шмидтовке. По словам сотрудника биржи труда неизвестно берут ли они зарубежных работников, но сейчас комбинат открывает новый цех и им очень требуются люди. Кроме того там платят очень высокие зарплаты.