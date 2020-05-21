«Рынок порешал»: заменят ли приморцы сокращённых мигрантов?

Posted 21 мая 2020, 04:38
Published 21 мая 2020, 04:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным, которые озвучил в прошлом году руководитель краевого консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей Пушкарев, в Приморье с одного только Узбекистана в 2018 году приехали трудиться 78 тысяч человек. При этом патенты на работу получили только 18 тысяч, остальные начали трудиться в «чёрную». Однако самоизоляция, в которой оказались все граждане и гости страны, поставила жирный крест на «чёрных» рабочих руках. Работодатели избавились от мигрантов, чтобы снизить расходы.
Корреспондент издания обратился в службу занятости Надеждинского района как мигрант, оставшийся без работы, за консультацией.
Оказалось, что даже в условиях самоизоляции иностранные граждане могут трудоустроиться на приморские предприятия, но это довольно тяжело. Сотрудница горячей линии порекомендовала выбрать интересующую должность на сайте «Работа в России» и обратиться к работодателю напрямую, сразу уведомив его об иностранном гражданстве. При этом она сразу же честно предупредила — многие откажут.
«Обычно те мигранты, которых ввозят сюда по квоте, они не болтаются просто так сами по себе без дела. Честно говоря, у нас (в муниципальном районе — прим. ред.) мало предприятий использующих иностранную рабочую силу, а те, что есть, специально для себя ввозят её по квоте», — сообщила сотрудница горячей линии.
Отметим, что не все работодатели в период самоизоляции отказываются от дешёвых работников. По словам сотрудника одного из муниципальных центров занятости, некоторые компании, такие как «рыбные предприятия из Тавричанки» и «кирпичный завод в Раздольном» берут всех подряд, поэтому стоит начинать искать работу с тех мест. Иностранцу также порекомендовали попробовать устроиться в домостроительный комбинат, расположенный в Шмидтовке. По словам сотрудника биржи труда неизвестно берут ли они зарубежных работников, но сейчас комбинат открывает новый цех и им очень требуются люди. Кроме того там платят очень высокие зарплаты.
При этом никаких направлений и рекомендаций корреспондент под видом мигранта не получил — абстрактное направление в сторону «рыбодобывающего и кирпичного завода». К тому же нет никаких гарантий того, что мигрант будет трудоустроен там даже неофициально, а если и будет, то не факт, что он получит зарплату. На этой «тёмной стороне» рынка труда никакого правового регулирования нет, всё решается на словах.
Ситуация в корне изменилась, когда на горячую линию позвонил лишившийся работы россиянин. В первую очередь ему сразу же порекомендовали встать на учёт в качестве безработного. Сотрудник центра занятости сообщил, что это необходимо для того чтобы подобрать оптимально подходящую вакансию. Если человек не готов ждать около 10 дней, пока его поставят на учёт в качестве безработного, то на портале «Работа в России» ему доступно множество вакансий самой разной направленности в режиме «позвонил — пришёл — работай».
Экономист Александр Ивашкин считает, что рынок труда не изменится в краткосрочной перспективе, но если сложившаяся экономическая ситуация продлится ещё какое-то время, то положение мигрантов на рынке труда может начать претерпевать изменения. Дело в том, что оставшиеся без работы трудовые мигранты будут искать возможности конкурировать с российскими работниками. Ещё до введения режима самоизоляции они занимали свою определённую часть рынка. Например, найти бригаду квалифицированных россиян — отделочников сложно, а вот среди выходцев из стран Азии таких более чем достаточно — организованных и подготовленных. К тому же российская «рабочая сила» немного расслаблена предыдущими периодами.
Эксперт также отмечает, что к числу претендентов на владивостокские зарплаты можно отнести жителей приморской глубинки, которые бегут от безработицы в столицу Дальнего Востока, снимают здесь жилплощадь и трудоустраиваются. Раньше рабочий приток во Владивосток обеспечивался жителями Артёма и Надеждинского района. Сейчас их постепенно смещают жители более отдалённых населённых пунктов.
«Изменение рынка труда, о котором вы говорите, это больше психологический, нежели экономический фактор. Мы провели в режиме самоизоляции достаточно небольшой период времени, которого недостаточно для того чтобы россиянин поменял своё мнение о низко квалифицированном труде и захотел им заниматься», — говорит Александр Ивашкин.
Отметим, что из-за эпидемии Covid-19 в России остались миллионы трудовых мигрантов, многие из которых лишились работы. Единственная реакция власти на этот острый вопрос стал указ президента, согласно которому все сроки, регламентирующие пребывание иностранцев в России, были продлены.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что проблема трудовых мигрантов, оставшихся в России «изолированными» без средств к существованию с каждым днём встаёт всё острее. Сотрудник консульства Узбекистана в Приморском крае ещё в середине апреля сообщил журналисту, что работодатели массово избавлялись от своих сотрудников-мигрантов. На сегодняшний день эти люди пытаются найти свободное место и любым способом заработать хоть какие-то средства на жизнь.
Впрочем, у россиян сегодня тоже жизнь не сахар. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России с середины апреля безработица выросла в два раза и достигла 1,6 миллиона человек. О ситуации на рынке труда в Приморском крае «Восток-Медиа» рассказывало в публикации «Куда пристроить руки: перспективы рынка труда в Приморье».