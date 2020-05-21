Совет судей Приморья намерен досрочно лишить мантии Рону Сопчук

«Надо отдать должное самообладанию Сергея Бочкарёва — не думаю, что высокий чин Генпрокуратуры часто сталкивается с подобными ситуациями. После того, как заседание возобновилось, он сделал заявление о том, как „некое лицо“ пыталось ему вручить „некий материальный предмет“ и высказал мнение, что эти действия должны получить правовую оценку. Но тогда, и на протяжении последующих двух месяцев, я думал, что эти слова — не более чем элемент риторики, которой так искусно владеет представитель Генеральной прокуратуры. Поэтому не счёл этот момент достойным упоминания и широкой огласки», — так написал в соцсети свидетель произошедшего журналист Александр Салков.