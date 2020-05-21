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Posted 21 мая 2020, 10:10

Published 21 мая 2020, 10:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Совет судей Приморья намерен досрочно лишить мантии Рону Сопчук

21 мая 2020, 10:10
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Суд
Совет судей Приморского края утвердил заключение комиссии по этике в отношении судьи Советского районного суда Роны Сопчук о нарушении ею положений Кодекса судейской этики. Речь идёт о досрочном прекращении её судейских полномочий.

Решение о лишении Роны Сопчук судейской мантии Квалификационная коллегия судей Приморья примет 27 мая. Об этом сообщил журналист Александр Салков в своем Телеграмм-канале. Поводом для дисциплинарного взыскания послужил инцидент, произошедший 6 марта в Советском суде. В этот день там слушали иск Генпрокуратуры России к предприятиям холдинга экс-мэра Игоря Пушкарёва «Востокцемент». Обвинителем выступал прилетевший из Москвы замначальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарёв.

Как свидетельствуют присутствовавшие на судебном заседании журналисты, речь прокурора была блестящей и длилась почти два часа. В том числе Сергей Бочкарёв затронул персону Сергея Сопчука, упомянув о его попытках влиять на процесс по делу Пушкарёва. Заодно представитель Генпрокуратуры отметил, что в Советском суде работает родственница Сопчука, хотя и не высказал предположений о её возможном влиянии на судебное решение.

Непосредственно инцидент заключался в том, что в перерыве в зале суда появилась женщина с букетом тюльпанов — это и была Рона Сопчук. Поначалу на неё никто не обратил внимания, тем более, что это был предпраздничный день, и букеты пестрели повсюду. Однако судья подошла к представителю Генпрокуратуры и попыталась вручить ему тюльпаны, поздравив с Международным женским днём.

Очевидно этот проступок был расценен как провокация, охрана попросила Рону Сопчук удалиться — и та выполнила требование.

«Надо отдать должное самообладанию Сергея Бочкарёва — не думаю, что высокий чин Генпрокуратуры часто сталкивается с подобными ситуациями. После того, как заседание возобновилось, он сделал заявление о том, как „некое лицо“ пыталось ему вручить „некий материальный предмет“ и высказал мнение, что эти действия должны получить правовую оценку. Но тогда, и на протяжении последующих двух месяцев, я думал, что эти слова — не более чем элемент риторики, которой так искусно владеет представитель Генеральной прокуратуры. Поэтому не счёл этот момент достойным упоминания и широкой огласки», — так написал в соцсети свидетель произошедшего журналист Александр Салков.

Однако, как оказалось, проступок судьи был всё же признан неэтичным и достаточным для того чтобы Рона Сопчук лишилась работы.

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