График проведения ЕГЭ озвучили в Рособрнадзоре

6 июля пройдёт ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии. Также 16 июля ребята будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а вот устная часть данного испытания состоится 18 и 20 июля.