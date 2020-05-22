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Posted 22 мая 2020, 11:53

Published 22 мая 2020, 11:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

школа

График проведения ЕГЭ озвучили в Рособрнадзоре

22 мая 2020, 11:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. школа
Рособрнадзор опубликовал график сдачи Единого государственного экзамена.

По данным на официальном информационном портале ЕГЭ, испытания стартуют 29 июня. В этот день выпускники будут сдавать предметы по выбору – географию, литературу и информатику.

Проведение обязательного и самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня – испытания пройдут 2 и 3 июля.

6 июля пройдёт ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии. Также 16 июля ребята будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а вот устная часть данного испытания состоится 18 и 20 июля.

Как подчеркнули в Рособрнадзоре, в расписании обязательно будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, перед сдачей ЕГЭ в школах усилят санитарный контроль: кабинеты будут тщательно продезинфицированы, на входе одиннадцатиклассникам измерят температуру, помещения оснастят дозаторами с антисептиками. Школьников рассадят зигзагом с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что сдача Единого государственного экзамена для выпускников российских школ начнётся 29 июня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что теперь испытания будут проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

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#Новости#Общество#Россия
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