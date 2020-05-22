Ксения Козлова: «Поправки в Конституцию станут для НКО новым этапом развития»

«Для нас корректировки основного закона страны значат очень много. Это сигнал того, что государство нас видит, реагирует на наши проблемы и готово поддерживать. Мы надеемся, что произойдет снятие ряда ограничений, которые сейчас стоят перед НКО, и которые уничтожают мотивацию у многих людей, готовых работать в секторе», — отметила Ксения Козлова.