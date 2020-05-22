Ксения Козлова: «Поправки в Конституцию станут для НКО новым этапом развития»

Posted 22 мая 2020, 07:19
Published 22 мая 2020, 07:19
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Корректировки в основной закон государства, которые подписал президент России Владимир Путин, закрепляют ряд ключевых изменений для всей страны. В частности, признание русского языка государственным, кроме того вводится понятие о неделимости территории страны.
Еще одна корректировка, которая появится в основном законе страны, касается так называемого «третьего сектора» — то есть, социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Поправка в статью 114 звучит следующим образом:
«… осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».
Как отметила начальник отдела волонтерских программ Центра содействия развитию молодежи Приморского края Ксения Козлова, такое внимание государства может стать новой страницей для развития «третьего сектора».
«Для нас корректировки основного закона страны значат очень много. Это сигнал того, что государство нас видит, реагирует на наши проблемы и готово поддерживать. Мы надеемся, что произойдет снятие ряда ограничений, которые сейчас стоят перед НКО, и которые уничтожают мотивацию у многих людей, готовых работать в секторе», — отметила Ксения Козлова.
Напомним, что внести поправки в основной закон страны предложил глава страны Владимир Путин. Корректировки разрабатывали в течение месяца члены федеральной рабочей группы. В дальнейшем, все предложенные изменения осуждались общественностью в регионах. В итоге, поправки вносят в 50 статей Конституции.