В России вакцину от коронавируса испытали на людях

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в настоящее время в России идёт активная разработка вакцин против COVID-19. Однако прежде чем вакцину можно будет применять, она должна быть тщательно протестирована – на животных, а затем и на добровольцах. Медики проверят, не вызывает ли новая прививка тяжёлых осложнений и действительно ли после инъекции вырабатывается иммунитет.