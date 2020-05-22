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Posted 22 мая 2020, 10:38

Published 22 мая 2020, 10:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

коронавирус

В России вакцину от коронавируса испытали на людях

22 мая 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
Российские учёные испытали на себе вакцину от коронавирусной инфекции.

По данным «Интерфакс», экспериментальный препарат добровольно ввели себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).

Как рассказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург, опыт оказался успешным: у участников эксперимента сформировался иммунитет к COVID-19, побочных эффектов от вакцины не было.

«Все живы, здоровы и радуются», - отметил он.

Сколько конкретно человек ввели себе новую вакцину от коронавируса, пока не сообщается, однако, по словам Александра Гинцбурга, это широкий круг сотрудников исследовательского центра, включая разработчиков и технологов.

Александр Гинцбург подчеркнул, что учёные не столько испытывали вакцину, сколько хотели защитить себя от коронавируса, чтобы в условиях пандемии спокойно продолжать заниматься разработкой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в настоящее время в России идёт активная разработка вакцин против COVID-19. Однако прежде чем вакцину можно будет применять, она должна быть тщательно протестирована – на животных, а затем и на добровольцах. Медики проверят, не вызывает ли новая прививка тяжёлых осложнений и действительно ли после инъекции вырабатывается иммунитет.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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