Приморец нашел кошелёк с кредитками и прошёлся по магазинам

Posted 23 мая 2020, 01:31
Published 23 мая 2020, 01:31
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Оказалось, что за день до этого житель Владивостока потерял кошелёк. Через какое-то время ему начали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств. В частности, некоторые средства были списаны за совершение покупки в магазине, расположенном на улице Адмирала Угрюмова. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил четырнадцать тысяч рублей.
Сотрудникам полиции быстро удалось установить личность преступника. Оказалось, что деньги с карточек тратил ранее судимый девятнадцатилетний приморец. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания и пояснил, что нашел банковские карты и решил воспользоваться ими для личных нужд.
Возбуждено уголовное дело по признакам кражи с банковского счета. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.