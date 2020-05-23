Приморец нашел кошелёк с кредитками и прошёлся по магазинам

Оказалось, что за день до этого житель Владивостока потерял кошелёк. Через какое-то время ему начали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств. В частности, некоторые средства были списаны за совершение покупки в магазине, расположенном на улице Адмирала Угрюмова. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил четырнадцать тысяч рублей.