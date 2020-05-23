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Posted 23 мая 2020, 01:31

Published 23 мая 2020, 01:31

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморец нашел кошелёк с кредитками и прошёлся по магазинам

Приморец нашел кошелёк с кредитками и прошёлся по магазинам

23 мая 2020, 01:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В полицию Владивостока обратился местный житель с заявлением о том, что с кредитных карт, которые он потерял, начали списываться деньги. Сотрудники полиции по «горячим следам» вычислили любителя шопинга за чужой счёт.

Оказалось, что за день до этого житель Владивостока потерял кошелёк. Через какое-то время ему начали приходить СМС-сообщения о списании денежных средств. В частности, некоторые средства были списаны за совершение покупки в магазине, расположенном на улице Адмирала Угрюмова. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил четырнадцать тысяч рублей.

Сотрудникам полиции быстро удалось установить личность преступника. Оказалось, что деньги с карточек тратил ранее судимый девятнадцатилетний приморец. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания и пояснил, что нашел банковские карты и решил воспользоваться ими для личных нужд.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи с банковского счета. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

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