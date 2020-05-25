Причины пожара в приморской больнице выяснит прокуратура

Posted 25 мая 2020, 00:22
Published 25 мая 2020, 00:22
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В ведомстве отметили, что проверка всех обстоятельств случившегося будет проведена совместно со специалистами приморского МЧС. Также прокуратура проверит, насколько качественно была оказана медпомощь эвакуированным больным.
Реагирование надзорного ведомства будет сообразно результатам проверки. Параллельно ведется и доследственная проверка — все эти мероприятия сейчас находятся под контролем прокуратуры края.
Напомним, что возгорание произошло утром, 25 мая. Загорелась кровля больничного здания. Пострадавших нет — все пациенты и персонал больницы эвакуированы. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на место происшествия выехал глава региона Олег Кожемяко. Сейчас на месте происшествия работают пожарная служба и специалисты надзорных ведомств.