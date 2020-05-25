Причины пожара в приморской больнице выяснит прокуратура

Напомним, что возгорание произошло утром, 25 мая. Загорелась кровля больничного здания. Пострадавших нет — все пациенты и персонал больницы эвакуированы. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на место происшествия выехал глава региона Олег Кожемяко. Сейчас на месте происшествия работают пожарная служба и специалисты надзорных ведомств.