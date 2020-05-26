Прокуратура проводит проверку из-за брошенных во Владивостоке животных

Posted 26 мая 2020, 02:14
Published 26 мая 2020, 02:14
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как сообщили в ведомстве, сотрудники прокуратуры оценят законность действий владельца контактного зоопарка по соблюдению условий содержания животных, а также соблюдение законодательства при использовании муниципального имущества.
Кроме того, надзорное ведомство проверит, законно ли в условиях пандемии коронавируса начислялась и взыскивалась арендная плата с зоопарка.
Напомним, брошенными оказались 10 животных. Сейчас их приютили сотрудники владивостокского океанариума на Батарейной. К счастью, с питомцами всё в порядке.
Как писало «Восток-Медиа» ранее, собственники контактного зоопарка задолжали за аренду помещения около 350 тысяч рублей. Выход из сложной ситуации для них оказался очень простым — питомцев просто заперли и оставили умирать без еды.