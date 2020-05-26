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Posted 26 мая 2020, 02:14

Published 26 мая 2020, 02:14

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Прокуратура проводит проверку из-за брошенных во Владивостоке животных

26 мая 2020, 02:14
Прокуратура Приморья проводит проверку по факту инцидента с животными контактного зоопарка, которых бросили умирать. На такой поступок владельцев подвигли долги за аренду.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники прокуратуры оценят законность действий владельца контактного зоопарка по соблюдению условий содержания животных, а также соблюдение законодательства при использовании муниципального имущества.

Кроме того, надзорное ведомство проверит, законно ли в условиях пандемии коронавируса начислялась и взыскивалась арендная плата с зоопарка.

Напомним, брошенными оказались 10 животных. Сейчас их приютили сотрудники владивостокского океанариума на Батарейной. К счастью, с питомцами всё в порядке.

Как писало «Восток-Медиа» ранее, собственники контактного зоопарка задолжали за аренду помещения около 350 тысяч рублей. Выход из сложной ситуации для них оказался очень простым — питомцев просто заперли и оставили умирать без еды.

#Новости#Общество
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