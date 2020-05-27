Полиция предупреждает: у трассы в Приморье бродит амурский тигр

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Ольгинском районе Приморья поймали тигрёнка, который в течение трёх недель бродил в окрестностях посёлка Горноводное. Зверь вёл себя нетипично и странно: хищник часто выходил на дорогу и даже укладывался полежать на обочине. В связи с этим было принято решение об отлове. Специалисты выяснили, что возраст тигрёнка составляет всего 9-10 месяцев, вес — 54 кг, это самка. Мать юной тигрицы, по всей вероятности, погибла.