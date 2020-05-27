Полиция предупреждает: у трассы в Приморье бродит амурский тигр

Posted 27 мая 2020, 10:14
Published 27 мая 2020, 10:14
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, большую полосатую кошку заметили местные жители неподалеку от поселка Краскино у трассы Раздольное–Хасан.
Вместе с сотрудниками национального парка «Земля леопарда» стражи порядка организовали акцию «Осторожно! Тигр на дороге».
Полицейские предупреждают автомобилистов, въезжающих на территорию Хасанского района, что неподалёку бродит опасный хищник. Водителей просят соблюдать скоростной режим. В случае встречи с тигром приморцам настоятельно рекомендуют не выходить из машины. Необходимо указать хищнику на своё присутствие – посигналить или установить с ним визуальный контакт.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Ольгинском районе Приморья поймали тигрёнка, который в течение трёх недель бродил в окрестностях посёлка Горноводное. Зверь вёл себя нетипично и странно: хищник часто выходил на дорогу и даже укладывался полежать на обочине. В связи с этим было принято решение об отлове. Специалисты выяснили, что возраст тигрёнка составляет всего 9-10 месяцев, вес — 54 кг, это самка. Мать юной тигрицы, по всей вероятности, погибла.