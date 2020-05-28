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Posted 28 мая 2020, 05:53

Published 28 мая 2020, 05:53

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Автодебош во Владивостоке: мужчина «вышел на тропу войны» с нарядом ДПС

28 мая 2020, 05:53
Сюжет
ДТП
Мужчина за рулём белого автомобиля устроил авто-дебош на Толстого, 30 во Владивостоке. По словам очевидцев, он разбил припаркованные во дворах машины, а потом пытался «спрятаться» от наряда ДПС в гаражах, не выходя из машины.

Как пишут в паблике dpskontrol125rus, задержанный находился в крайне нетрезвом состоянии — это было хорошо заметно по его речи и поведению.

«Парень из Бригантины вышел на тропу войны», «Что-то Толстого (судя по всему, имеется ввиду недавний погром на крытой парковке — прим. ред.) в последнее время не везет на такую «синеву», — отмечают пользователи в социальной сети.

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Судя по всему, нарушителя задержали — на видео сотрудники ГИБДД вывели его из поврежденного автомобиля и пересадили в патрульный.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о случае громкого дебоша на улице Добровольского во Владивостоке — местный житель ходил по улице с ружьем, выстрелил из него в машину и вел себя странно. В полицейском авто он продолжил неадекватное поведение, разбил лобовое стекло и повредил видеорегистратор.

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#Новости#Владивосток#ДТП
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