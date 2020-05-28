Автодебош во Владивостоке: мужчина «вышел на тропу войны» с нарядом ДПС

Сюжет ДТП

Мужчина за рулём белого автомобиля устроил авто-дебош на Толстого, 30 во Владивостоке. По словам очевидцев, он разбил припаркованные во дворах машины, а потом пытался «спрятаться» от наряда ДПС в гаражах, не выходя из машины.

Как пишут в паблике dpskontrol125rus, задержанный находился в крайне нетрезвом состоянии — это было хорошо заметно по его речи и поведению. «Парень из Бригантины вышел на тропу войны», «Что-то Толстого (судя по всему, имеется ввиду недавний погром на крытой парковке — прим. ред.) в последнее время не везет на такую «синеву», — отмечают пользователи в социальной сети. На все бабки отдохнул: мужчина разнёс элитные авто на крытой парковке во Владивостоке Узнать подробнее Судя по всему, нарушителя задержали — на видео сотрудники ГИБДД вывели его из поврежденного автомобиля и пересадили в патрульный. Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о случае громкого дебоша на улице Добровольского во Владивостоке — местный житель ходил по улице с ружьем, выстрелил из него в машину и вел себя странно. В полицейском авто он продолжил неадекватное поведение, разбил лобовое стекло и повредил видеорегистратор. Понять и простить: полиция прокомментировала разнос машин на паркинге во Владивостоке Узнать подробнее