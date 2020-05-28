Автодебош во Владивостоке: мужчина «вышел на тропу войны» с нарядом ДПС

Posted 28 мая 2020, 05:53
Published 28 мая 2020, 05:53
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как пишут в паблике dpskontrol125rus, задержанный находился в крайне нетрезвом состоянии — это было хорошо заметно по его речи и поведению.
«Парень из Бригантины вышел на тропу войны», «Что-то Толстого (судя по всему, имеется ввиду недавний погром на крытой парковке — прим. ред.) в последнее время не везет на такую «синеву», — отмечают пользователи в социальной сети.
Судя по всему, нарушителя задержали — на видео сотрудники ГИБДД вывели его из поврежденного автомобиля и пересадили в патрульный.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о случае громкого дебоша на улице Добровольского во Владивостоке — местный житель ходил по улице с ружьем, выстрелил из него в машину и вел себя странно. В полицейском авто он продолжил неадекватное поведение, разбил лобовое стекло и повредил видеорегистратор.