«Родина продана»: приморцев возмутила ситуация на дороге

Posted 28 мая 2020, 06:03
Published 28 мая 2020, 06:03
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
«На светофоре замечание они проигнорировали, а потом начали нести полный бред о том, что, дескать, они сироты, детдомовские. И родина давно продана, и можно что угодно делать. Ну, я объяснил, что такое свинство ничего не оправдывает», — пишет автор публикации.
Комментаторы резко осудили «сирот», которые мусорят прямо посреди города, ничуть не стесняясь других водителей и прохожих.
«Автор молодец, а за рулем того авто — свинья»;
«Свиньи»;
«Думают, если детдомовские, то всё можно, и все правила не для них»?
Напомним, хулиганский случай произошел недавно во Владивостоке — неизвестные выломали забор на территории озера Чан. По некоторым версиям, это сделали «голодные» до спорта и прогулок местные жители, которые устали от самоизоляции и пошли на крайние, хулиганские меры.