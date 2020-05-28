«Родина продана»: приморцев возмутила ситуация на дороге

«На светофоре замечание они проигнорировали, а потом начали нести полный бред о том, что, дескать, они сироты, детдомовские. И родина давно продана, и можно что угодно делать. Ну, я объяснил, что такое свинство ничего не оправдывает», — пишет автор публикации.