vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 мая 2020, 06:03

Published 28 мая 2020, 06:03

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Родина продана»: приморцев возмутила ситуация на дороге

28 мая 2020, 06:03
Сюжет
Дорога
Подписчик блогера Марка Чернослива рассказал о странной ситуации в Уссурийске. По его словам, пассажиры едущего впереди авто выкинули бутылку из окна прямо на дорогу. После того, как автор видео сделал им замечание, они начали странно отговариваться.

«На светофоре замечание они проигнорировали, а потом начали нести полный бред о том, что, дескать, они сироты, детдомовские. И родина давно продана, и можно что угодно делать. Ну, я объяснил, что такое свинство ничего не оправдывает», — пишет автор публикации.

Комментаторы резко осудили «сирот», которые мусорят прямо посреди города, ничуть не стесняясь других водителей и прохожих.

«Автор молодец, а за рулем того авто — свинья»;

«Свиньи»;

«Думают, если детдомовские, то всё можно, и все правила не для них»?

Напомним, хулиганский случай произошел недавно во Владивостоке — неизвестные выломали забор на территории озера Чан. По некоторым версиям, это сделали «голодные» до спорта и прогулок местные жители, которые устали от самоизоляции и пошли на крайние, хулиганские меры.

#Новости#Дорога
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика