«С завтрашнего дня»: глава Приморья объявил об открытии малой навигации в Находке

Posted 29 мая 2020, 12:27
Published 29 мая 2020, 12:27
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По информации главы региона, навигация для маломерных судов граждан будет открыта в Находке с субботы, 30 мая.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что две недели назад, 16 мая, губернатор Приморского края анонсировал открытие навигации в регионе. С этого дня выходить в море можно было везде, кроме Находки, где сохраняется опасная эпидситуация в связи с коронавирусом.
Вместе с тем, Олег Кожемяко подчёркивал, что заниматься пассажирскими и туристическими перевозками на маломерных судах по-прежнему запрещено. Приморцам, которые решат выйти в море, не стоит забывать о мерах безопасности на воде и требованиях санитарных врачей.
Отметим, что в этом году навигационный период стартовал в Приморье на месяц позже обычного из-за пандемии коронавируса.
Напомним, также ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко допустил, что приморцы могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции не менее 5 метров. При этом одновременно на площадке или стадионе могут находиться не более двух человек. Однако эти послабления также не коснулись Находки.