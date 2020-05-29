«С завтрашнего дня»: глава Приморья объявил об открытии малой навигации в Находке

Напомним, также ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко допустил, что приморцы могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции не менее 5 метров. При этом одновременно на площадке или стадионе могут находиться не более двух человек. Однако эти послабления также не коснулись Находки.