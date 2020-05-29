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Posted 29 мая 2020, 12:27

Published 29 мая 2020, 12:27

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«С завтрашнего дня»: глава Приморья объявил об открытии малой навигации в Находке

29 мая 2020, 12:27
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил об открытии малой навигации в Находке – об этом глава региона написал в сторис на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

По информации главы региона, навигация для маломерных судов граждан будет открыта в Находке с субботы, 30 мая.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что две недели назад, 16 мая, губернатор Приморского края анонсировал открытие навигации в регионе. С этого дня выходить в море можно было везде, кроме Находки, где сохраняется опасная эпидситуация в связи с коронавирусом.

Вместе с тем, Олег Кожемяко подчёркивал, что заниматься пассажирскими и туристическими перевозками на маломерных судах по-прежнему запрещено. Приморцам, которые решат выйти в море, не стоит забывать о мерах безопасности на воде и требованиях санитарных врачей.

Отметим, что в этом году навигационный период стартовал в Приморье на месяц позже обычного из-за пандемии коронавируса.

Напомним, также ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко допустил, что приморцы могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции не менее 5 метров. При этом одновременно на площадке или стадионе могут находиться не более двух человек. Однако эти послабления также не коснулись Находки.

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