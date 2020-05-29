Сжигаются факелом в ночи: владивостокцы напуганы летающими жильцами детской площадки

Posted 29 мая 2020, 07:13
Published 29 мая 2020, 07:13
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
«В управляющую компанию позвонили, обещали принять меры, но прошли уже сутки», — сетует житель соседнего дома в паблике «Экипажи ДПС».
Как всегда, нашлись комментаторы, которые призывают к самостоятельной борьбе с опасностью.
«Да что за люди! Возьми да сам убери!» — высказался один из пользователей.
«А вы убирали осиное гнездо сами?»;
«Так приди и убери, если такой умный»;
«Однажды мы с ребятами кидали камни в земляных пчел или ос… В общем, мы бежали с того места дальше, чем видели. Я думаю, каждый до сих пор это помнит», — отметил один из подписчиков паблика.
Были и «экспертные советы» в духе: «Осы сжигаются факелом в темное время суток».
Так или иначе, родители пока опасаются отпускать детей на прогулку в место с такими опасными и агрессивными жильцами.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прямо на фасаде дома № 7 на Анны Щетининой поселился целый рой пчел. Насекомые изрядно пугают жильцов — ведь такое соседство может быть довольно опасным для человека. Жильцы тоже звонили в управляющую компанию — которая, по их словам, не проявила никакой реакции.