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Posted 29 мая 2020, 07:13

Published 29 мая 2020, 07:13

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Сжигаются факелом в ночи: владивостокцы напуганы летающими жильцами детской площадки

Сжигаются факелом в ночи: владивостокцы напуганы летающими жильцами детской площадки

29 мая 2020, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
На Стрельникова, 12 во Владивостоке местные жители обнаружили осиное гнездо — опасные насекомые построили дом прямо под горкой на детской площадке.

«В управляющую компанию позвонили, обещали принять меры, но прошли уже сутки», — сетует житель соседнего дома в паблике «Экипажи ДПС».

Как всегда, нашлись комментаторы, которые призывают к самостоятельной борьбе с опасностью.

«Да что за люди! Возьми да сам убери!» — высказался один из пользователей.

«А вы убирали осиное гнездо сами?»;

«Так приди и убери, если такой умный»;

«Однажды мы с ребятами кидали камни в земляных пчел или ос… В общем, мы бежали с того места дальше, чем видели. Я думаю, каждый до сих пор это помнит», — отметил один из подписчиков паблика.

Были и «экспертные советы» в духе: «Осы сжигаются факелом в темное время суток».

Так или иначе, родители пока опасаются отпускать детей на прогулку в место с такими опасными и агрессивными жильцами.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прямо на фасаде дома № 7 на Анны Щетининой поселился целый рой пчел. Насекомые изрядно пугают жильцов — ведь такое соседство может быть довольно опасным для человека. Жильцы тоже звонили в управляющую компанию — которая, по их словам, не проявила никакой реакции.

#Новости#Владивосток#Происшествие
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