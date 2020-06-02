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Posted 2 июня 2020, 05:40

Published 2 июня 2020, 05:40

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В правительстве Приморья прояснили ситуацию с заболевшей COVID-19 заведующей детсадом

В правительстве Приморья прояснили ситуацию с заболевшей COVID-19 заведующей детсадом

2 июня 2020, 05:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В правительстве Приморья опровергли информация о том, что заведующая детсадом в Лучегорске контактировала с воспитанниками дошкольного учреждения.

Как рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, заведующая вообще не приходила в детский садик во время болезни, а тем более — не общалась с детьми и другими сотрудниками.

Женщина сразу же обратилась за медпомощью. Врачи посадили пациентку на карантин и прописали условия лечения в домашнем режиме.

«Коллегам пациентки также предписали пройти обследование на COVID-19, что они и сделали, и не покидать своих квартир в течение установленного срока в 14 дней», — уточнила Бондаренко.

Между тем, в прессе ранее появились слухи о том, что сотрудница детского сада посещала учебное заведение и подвергала воспитанников садика опасности. Всё это не соответствует действительности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о двух единичных случаях заболевания коронавирусом в детских садах в Находке и Лучегорске.

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#Новости#Общество#COVID-19
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