В правительстве Приморья прояснили ситуацию с заболевшей COVID-19 заведующей детсадом

Posted 2 июня 2020, 05:40
Published 2 июня 2020, 05:40
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, заведующая вообще не приходила в детский садик во время болезни, а тем более — не общалась с детьми и другими сотрудниками.
Женщина сразу же обратилась за медпомощью. Врачи посадили пациентку на карантин и прописали условия лечения в домашнем режиме.
«Коллегам пациентки также предписали пройти обследование на COVID-19, что они и сделали, и не покидать своих квартир в течение установленного срока в 14 дней», — уточнила Бондаренко.
Между тем, в прессе ранее появились слухи о том, что сотрудница детского сада посещала учебное заведение и подвергала воспитанников садика опасности. Всё это не соответствует действительности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о двух единичных случаях заболевания коронавирусом в детских садах в Находке и Лучегорске.