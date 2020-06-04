«Не сидит с ложкой»: новые подробности о состоянии тигрёнка, спасённого в Приморье

Posted 4 июня 2020, 08:36
Published 4 июня 2020, 08:36
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Кроме того, как сообщается на официальном сайте центра «Амурский тигр», к зверю вернулась и адекватная реакция на присутствие рядом человека:
«Когда специалисты приезжают ее покормить, она прячется, затаивается, не сидит «с вилкой и ложкой», а ведёт себя как дикое животное. Поэтому будем надеяться, что удастся обучить ее охотничьим навыкам и подготовить ее к выпуску в дикую природу. Пока, конечно, говорить об этом рано, как и давать точные прогнозы и гарантии. Но изменения в поведении тигрицы вселяют осторожный оптимизм», - рассказал директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
Сейчас тигрёнок переведён из карантинного бокса в вольер, где хищница уже успешно поохотилась на двух кроликов. Состояние маленькой тигрицы оценивается как стабильное. Версия о том, что ранее зверь мог содержаться у людей, пока не нашла подтверждения. Специалисты продолжают выяснять, при каких обстоятельствах тигрёнок остался один, без матери.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в течение трёх недель тигр бродил в окрестностях посёлка Горноводное в Приморье. Зверь вёл себя нетипично и странно: хищник часто выходил на дорогу и даже укладывался полежать на обочине. В связи с этим было принято решение об отлове. Специалисты выяснили, что возраст тигрёнка составляет всего 9-10 месяцев, вес — 54 кг, это самка. Мать юной тигрицы, по всей вероятности, погибла.