vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2020, 08:36

Published 4 июня 2020, 08:36

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Не сидит с ложкой»: новые подробности о состоянии тигрёнка, спасённого в Приморье

4 июня 2020, 08:36
Тигрёнок, спасённый в мае текущего года в Ольгинском районе Приморья и находящийся сейчас в Центре реабилитации в селе Алексеевка, идёт на поправку: «малышка» хорошо питается и начала пить воду. По словам специалистов, у хищницы ещё есть шанс обучиться охотничьим навыкам и жить в дальнейшем в дикой природе.

Кроме того, как сообщается на официальном сайте центра «Амурский тигр», к зверю вернулась и адекватная реакция на присутствие рядом человека:

«Когда специалисты приезжают ее покормить, она прячется, затаивается, не сидит «с вилкой и ложкой», а ведёт себя как дикое животное. Поэтому будем надеяться, что удастся обучить ее охотничьим навыкам и подготовить ее к выпуску в дикую природу. Пока, конечно, говорить об этом рано, как и давать точные прогнозы и гарантии. Но изменения в поведении тигрицы вселяют осторожный оптимизм», - рассказал директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Сейчас тигрёнок переведён из карантинного бокса в вольер, где хищница уже успешно поохотилась на двух кроликов. Состояние маленькой тигрицы оценивается как стабильное. Версия о том, что ранее зверь мог содержаться у людей, пока не нашла подтверждения. Специалисты продолжают выяснять, при каких обстоятельствах тигрёнок остался один, без матери.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в течение трёх недель тигр бродил в окрестностях посёлка Горноводное в Приморье. Зверь вёл себя нетипично и странно: хищник часто выходил на дорогу и даже укладывался полежать на обочине. В связи с этим было принято решение об отлове. Специалисты выяснили, что возраст тигрёнка составляет всего 9-10 месяцев, вес — 54 кг, это самка. Мать юной тигрицы, по всей вероятности, погибла.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика