«Не сидит с ложкой»: новые подробности о состоянии тигрёнка, спасённого в Приморье

«Когда специалисты приезжают ее покормить, она прячется, затаивается, не сидит «с вилкой и ложкой», а ведёт себя как дикое животное. Поэтому будем надеяться, что удастся обучить ее охотничьим навыкам и подготовить ее к выпуску в дикую природу. Пока, конечно, говорить об этом рано, как и давать точные прогнозы и гарантии. Но изменения в поведении тигрицы вселяют осторожный оптимизм», - рассказал директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.