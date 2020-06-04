Разорвало часть дороги: гидравлические испытания потрясли приморский город

Posted 4 июня 2020, 04:05
Published 4 июня 2020, 04:05
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как пишут очевидцы в паблике artem.news.plus, авария произошла на улице Ворошилова. Сейчас последствия устраняет бригада ДГК и представители управления благоустройства городского округа.
Комментаторы выразили интерес к тому, как именно будет происходить ремонт дороги на данном участке.
«Тут новый асфальт. Сейчас глиной там засыпят, да и все»;
«Асфальт только проложили, теперь поплывет тот, что остался»;
«Ну, это настоящий прорыв»!
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как труба с горячей водой прорвалась в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке. По сообщению очевидцев, потоки воды и клубы пара хлестали прямо рядом с проезжающими мимо машинами.