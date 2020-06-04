vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2020, 04:05

Published 4 июня 2020, 04:05

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Разорвало часть дороги: гидравлические испытания потрясли приморский город

4 июня 2020, 04:05
Сюжет
Происшествие
В Артеме при проведении гидравлических испытаний прорвало трубу. В итоге было довольно сильно повреждена часть дорожного полотна.

Как пишут очевидцы в паблике artem.news.plus, авария произошла на улице Ворошилова. Сейчас последствия устраняет бригада ДГК и представители управления благоустройства городского округа.

Комментаторы выразили интерес к тому, как именно будет происходить ремонт дороги на данном участке.

«Тут новый асфальт. Сейчас глиной там засыпят, да и все»;

«Асфальт только проложили, теперь поплывет тот, что остался»;

«Ну, это настоящий прорыв»!

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как труба с горячей водой прорвалась в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке. По сообщению очевидцев, потоки воды и клубы пара хлестали прямо рядом с проезжающими мимо машинами.

#Новости#Происшествие#Артём
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика