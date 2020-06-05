В Приморье отменили обязательный карантин и справки для прибывающих — разъяснения

Posted 5 июня 2020, 06:38
Published 5 июня 2020, 06:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Во время заседания оперштаба в пятницу, 5 июня, губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что вместе с послаблением ограничительных мер должен ужесточаться контроль за соблюдением мер безопасности. Лишь в этом случае можно будет говорить о дальнейшем открытии новых отраслей.
На данный момент количество завозных случаев коронавируса не превышает 3%. Поэтому с 7 июня приезжающих в Приморье авиа- или авто- транспортом не будут принуждать к 14-дневному карантину. Справка об отсутствии коронавируса тоже больше не потребуется.
При этом, уточнил Олег Кожемяко, сотрудники Роспотребнадзора продолжат проверять температуру и самочувствие граждан. Если будут выявлены симптомы инфекции, человека могут обязать проходить карантин или вовсе отправить в больницу.
Также прибывшие в регион граждане должны будут заполнить анкету, указать свои контакты, прописать цель визита и адрес проживания.
«Только после заполнения анкет и при отсутствии признаков ОРВИ гости и вернувшиеся домой жители края смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин», — уточнили в правительстве края.
Режим повышенной готовности в крае продлён до 15 июня. Статистика по коронавирусу на 5 июня в крае такова: 2262 человека заболели, 1356 человек выздоровели, 22 — скончались.