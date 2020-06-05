В Приморье отменили обязательный карантин и справки для прибывающих — разъяснения

Во время заседания оперштаба в пятницу, 5 июня, губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что вместе с послаблением ограничительных мер должен ужесточаться контроль за соблюдением мер безопасности. Лишь в этом случае можно будет говорить о дальнейшем открытии новых отраслей.