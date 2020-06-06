Оперштаб озвучил свежие цифры по коронавирусу в России

Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся более двадцати пяти тысяч приморцев. Обследование на коронавирус прошли более ста шести тысяч человек. Всего в Приморье выявлено 2313 человек с положительным анализом на коронавирус. 60% от общего числа заразившихся выздоровели — 1402 пациента.