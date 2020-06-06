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Posted 6 июня 2020, 08:34

Published 6 июня 2020, 08:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Оперштаб озвучил свежие цифры по коронавирусу в России

Оперштаб озвучил свежие цифры по коронавирусу в России

6 июня 2020, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России за последние сутки зарегистрировано 8 855 новый случай коронавируса. При этом за это же время вылечились 8 708 человек.

По информации оперштаба от 6 июня, общее количество заражений равно 458 689 (+8 855 за сутки). Количество активных случаев — 3 265 за сутки. Выздоровели за всё время 221 388 человека (+8 708 за сутки). Коронавирус убил уже 5 528 россиянин (+197 за сутки).

Отметим, что оперативный штаб в Приморье обновил данные по коронавирусной эпидемии в крае. За вчерашние сутки подтвердился 51 новый случай заболевания. Специалисты краевого Роспотребнадзора сообщили, что в Приморском крае было выявлено более пятидесяти новых случаев заражения коронавирусом. Сорок шесть человек смогли победить заболевание и вылечиться.

Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся более двадцати пяти тысяч приморцев. Обследование на коронавирус прошли более ста шести тысяч человек. Всего в Приморье выявлено 2313 человек с положительным анализом на коронавирус. 60% от общего числа заразившихся выздоровели — 1402 пациента.

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