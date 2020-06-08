Эксперт рассказал о самых популярных поправках в Конституцию среди жителей России

«Данная поправка находит поддержку, по опросам ВЦИОМ, у 96% жителей страны. Это небезосновательно, учитывая, что на сегодняшний день ещё сохраняется советский подход к медицине как к общественному благу, а не как к коммерческой услуге. Ведь там, где к медицине относятся как к коммерческой услуге, мы видим меньшие успехи по противостоянию коронавирусу. Это США, Британия, другие страны Западной Европы. У нас же, несмотря на плотность населения в таких городах, как Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, в целом ситуация намного лучше», - цитирует Павла Данилина информационное агентство «Бел.Ру».