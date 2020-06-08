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Posted 8 июня 2020, 11:50

Published 8 июня 2020, 11:50

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

конституция

Эксперт рассказал о самых популярных поправках в Конституцию среди жителей России

8 июня 2020, 11:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. конституция
У жителей России наиболее популярны те поправки в Конституцию, которые касаются социальной поддержки граждан – такое мнение высказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По словам эксперта, в настоящее время в стране возрастает актуальность внесения поправок в главный документ страны. В числе наиболее своевременных и приоритетных – гарантия людей на получение квалифицированной, бесплатной и доступной медицинской помощи.

«Данная поправка находит поддержку, по опросам ВЦИОМ, у 96% жителей страны. Это небезосновательно, учитывая, что на сегодняшний день ещё сохраняется советский подход к медицине как к общественному благу, а не как к коммерческой услуге. Ведь там, где к медицине относятся как к коммерческой услуге, мы видим меньшие успехи по противостоянию коронавирусу. Это США, Британия, другие страны Западной Европы. У нас же, несмотря на плотность населения в таких городах, как Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, в целом ситуация намного лучше», - цитирует Павла Данилина информационное агентство «Бел.Ру».

Как подчеркнул эксперт, лично для него наиболее значимой является поправка о национализации элит.

«Очевидно, что чиновник должен думать о своей стране, где он живёт и работает, а не о «запасном аэродроме». Поэтому запрет на второе гражданство и вид на жительство, активы за рубежом — всё это крайне актуально. Это сделает элиту более патриотически настроенной», - уверен директор Центра политического анализа и социальных исследований.

Павел Данилин отметил, что в настоящее время необходимо сделать всё возможное, чтобы донести до каждого жителя России важность внесения поправок в Конституцию. Нужно, чтобы каждый человек мог сознательно делать свой выбор, хорошо понимая, за что конкретно он голосует и почему. По мнению эксперта, для проведения столь значимого события была выбрана оптимальная дата. В середине знойного лета коронавирус должен ещё сильнее ослабить свои позиции, а меры, принятые Центризбиркомом и Роспотребнадзором по обеспечению безопасности граждан во время голосования, сведут риск заражения опасной инфекцией практически к нулю.

Напомним, на прошедшем совещании с руководством ЦИК президент России Владимир Путин объявил о том, что общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 1 июля. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в этой связи 1 июля может стать нерабочим днём. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, принять участие в голосовании будет безопасней, чем сходить в магазин.

#Новости#Общество#Россия
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