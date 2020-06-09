«Поток помоев»: мужчина обложил матом водителя скорой помощи во Владивостоке

Автор поста рассказал о том, что карета скорой реанимационной помощи стояла у подъезда: водитель ждал, когда из дома выйдет бригада медиков вместе с пациентом, который нуждался в госпитализации. В это время во двор въехал микроавтобус. Мужчина за рулём иномарки попросил водителя «скорой» сдать назад, однако тот отказался. Тогда водитель микроавтобуса выскочил из машины и обложил матом шофёра «неотложки».