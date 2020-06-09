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Posted 9 июня 2020, 09:56

Published 9 июня 2020, 09:56

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

«Поток помоев»: мужчина обложил матом водителя скорой помощи во Владивостоке

9 июня 2020, 09:56
Очередное вопиющее происшествие с участием скорой помощи случилось во вторник, 9 июня, во Владивостоке.

Как сообщают подписчики популярного Instagram-паблика «Экипажи ДПС» dps_vl, резонансный случай произошёл у дома №27 по улице Нерчинской.

Автор поста рассказал о том, что карета скорой реанимационной помощи стояла у подъезда: водитель ждал, когда из дома выйдет бригада медиков вместе с пациентом, который нуждался в госпитализации. В это время во двор въехал микроавтобус. Мужчина за рулём иномарки попросил водителя «скорой» сдать назад, однако тот отказался. Тогда водитель микроавтобуса выскочил из машины и обложил матом шофёра «неотложки».

«За домом есть сквозной проезд, заняло бы объехать 1,5 минуты, но этот неуравновешенный орал гораздо дольше», - сообщает пользователь соцсетей.

Другие подписчики выразили своё отношение к случившемуся в комментариях. Мнения людей разделились.

«Когда уже водителям «скорых» раздадут шокеры? Почему они должны выслушивать поток помоев от неадекватов?»,

«Хм... Ну самое смешное что реально могли спокойно разъехаться... Места достаточно»,

«А скорой что, нельзя было маленько сдать назад? Ведь всё равно стоял», - реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что создание помех медику при оказании врачебной помощи действительно чревато серьёзными последствиями. Напомним, в июле прошлого года была введена уголовная ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработника по оказанию медицинской помощи – соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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