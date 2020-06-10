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Posted 10 июня 2020, 02:03

Published 10 июня 2020, 02:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Сражайтесь: в Приморье растёт конкуренция за рабочие места

Сражайтесь: в Приморье растёт конкуренция за рабочие места

10 июня 2020, 02:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Согласно исследованиям рынка труда, в Приморье сократилось на 20% количество вакансий. На некоторые вакансии претендуют до одиннадцати человек. Причина - коронавирус и длинные выходные.

Исследования, опубликованные службой исследований HeadHunter, говорят, что количество вакансий на рынке труда Приморья в мае рухнуло на 20% по сравнению с апрелем этого года. Специалисты связывают это не только с коронавирусом, но и с длинными майскими выходными.

Безоговорочное лидерство в сокращении вакансий взял сектор медицины и фармацевтики. Их объявления о поиске работников сократились на 63%. Соискание работников в сфере образования и науки сократилось на 58%. Добыча сырья — минус 65%, управление персоналом — минус 51% и гостинично-ресторанный бизнес — минус 41%. Конкуренция за вакансию в крае выросла на половину процента и теперь составляет 4 человека на одно место.

Но не все области просели, есть и такие, где наоборот стало требоваться больше сотрудников — например госсектор (+67%) и рабочий персонал (+51%). Высочайшая конкуренция в профессиональном плане наблюдается в борьбе за вакансии в сфере «Высший менеджмент»(11,6 соискателей на одну вакансию) и «Искусство, развлечения и масс-медиа» (10,8 претендентов на место).

Больше всего по количеству резюме в мае приросли сфера «Инсталляции и сервис»(+12%) и «Госслужба и некоммерческие организации» (6%).

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