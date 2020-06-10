Сражайтесь: в Приморье растёт конкуренция за рабочие места

Но не все области просели, есть и такие, где наоборот стало требоваться больше сотрудников — например госсектор (+67%) и рабочий персонал (+51%). Высочайшая конкуренция в профессиональном плане наблюдается в борьбе за вакансии в сфере «Высший менеджмент»(11,6 соискателей на одну вакансию) и «Искусство, развлечения и масс-медиа» (10,8 претендентов на место).