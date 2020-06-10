Сражайтесь: в Приморье растёт конкуренция за рабочие места

Posted 10 июня 2020, 02:03
Published 10 июня 2020, 02:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Исследования, опубликованные службой исследований HeadHunter, говорят, что количество вакансий на рынке труда Приморья в мае рухнуло на 20% по сравнению с апрелем этого года. Специалисты связывают это не только с коронавирусом, но и с длинными майскими выходными.
Безоговорочное лидерство в сокращении вакансий взял сектор медицины и фармацевтики. Их объявления о поиске работников сократились на 63%. Соискание работников в сфере образования и науки сократилось на 58%. Добыча сырья — минус 65%, управление персоналом — минус 51% и гостинично-ресторанный бизнес — минус 41%. Конкуренция за вакансию в крае выросла на половину процента и теперь составляет 4 человека на одно место.
Но не все области просели, есть и такие, где наоборот стало требоваться больше сотрудников — например госсектор (+67%) и рабочий персонал (+51%). Высочайшая конкуренция в профессиональном плане наблюдается в борьбе за вакансии в сфере «Высший менеджмент»(11,6 соискателей на одну вакансию) и «Искусство, развлечения и масс-медиа» (10,8 претендентов на место).
Больше всего по количеству резюме в мае приросли сфера «Инсталляции и сервис»(+12%) и «Госслужба и некоммерческие организации» (6%).