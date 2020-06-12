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Posted 12 июня 2020, 01:56

Published 12 июня 2020, 01:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Предложения «Единой России» вошли в общенациональный план восстановления экономики

Предложения «Единой России» вошли в общенациональный план восстановления экономики

12 июня 2020, 01:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вернуть экономику к докризисному периоду и набрать обороты для дальнейшего рывка — такую цель преследует новый общенациональный план восстановления отрасли после пандемии коронавируса.

Среди глобальных задач, которые ставит перед собой правительство, — продление налоговых послаблений, двукратное увеличение пособий на ребенка и многое другое. «Единая Россия» с самого начала подключилась к работе над планом и подготовила порядка 300 предложений.

Сам план состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий. Его главная задача — обеспечить темпы роста ВВП на 2,5% к концу 2021 года.

— Это хорошая динамика роста ВВП без заоблачных ожиданий. В 2018 году рост составил 2,6%. Таким образом, за год с небольшим экономика должна выйти на докризисные позиции. Для сравнения могу сказать, что в Евросоюзе рост ВВП составляет 1,3%. Причем, страны-драйверы — Франция, Германия — демонстрируют показатели даже ниже, но тут причина понятна: нет возможности для экспанентного развития», — говорит приморский экономист Александр Киктенко.

Российский план разбит на три этапа. Согласно первому, до конца третьего квартала 2020 года ситуация должна стабилизироваться. Здесь самое главное — не допустить дальнейшего падения доходов людей. До второго квартала 2021 года планируется период восстановления — снижение безработицы, рост доходов до уровня 2019 года. А в третьем-четвертом квартале 2021 года — уже и произойдет выход экономики на устойчивый рост.

Ключевые позиции плана обсуждались на онлайн-заседании секретаря Генсовета партии Андрея Турчака с секретарями региональных отделений партий, озвучены дополнительные предложения. В дальнейшем их направили в правительство на рассмотрение. Среди предложений от регионов — учесть при распределении субъектам Российской Федерации дотаций на сбалансированность выпадающие доходы бюджетов в связи с расходами на борьбу с пандемией коронавируса. Кроме того, губернаторы предлагают снизить зависимость объема бюджетного займа от собственных доходов субъектов Российской Федерации, смягчить требования по доле коммерческих кредитов в общем объеме кредитного портфеля. Так же в списке предложений продление до конца 2020 года мораторий на налоговые проверки бизнеса. Всего от регионов поступило более 30 предложений. Среди них есть пожелания как по мерам поддержки экономики, так и по социальному блоку.

Как отметил президент страны Владимир Путин, самое главное, чего надо добиться в нынешней ситуации — это работа ради благополучия граждан.

«Нужно добиться долгосрочных структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это прежде всего благополучие граждан, российских семей», — подчеркнул президент.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии, общенациональный план станет значимой частью предвыборной программы партии на выборах в Госдуму, на выборах губернаторов, законодательных собраний и местных советов. Считаю правильным обсудить с губернаторами мероприятия общенационального плана, как мы их будем реализовывать на местах.

«Мы понимаем, что субъекты сейчас нуждаются в особой поддержке, так как бюджеты сильно „просели“ по доходам. Быстрое восстановление нормальной жизни после пандемии, обеспечение устойчивого роста нашей экономики во многом зависит от наших эффективных действий на местах», — отметил Андрей Турчак.

В целом, подчеркивают в партии, пандемия не должна привести к отказу от ранее намеченных планов по реализации инфраструктурных проектов: автодорог, высокоскоростных магистралей, модернизации аэродромных комплексов, развития объектов портовой инфраструктуры. Реализация таких проектов обеспечит развитие и восстановление экономики регионов, оживит строительный бизнес, производство строительных материалов и других смежных отраслей, повысит мобильность населения и создаст условия для освоения новых территорий, отмечает руководство «Единой России».

Напомним, что «Единая Россия» с самого начала подключилась к работе по подготовке предложений по минимизации последствий пандемии и выходу на долгосрочные структурные изменения в экономике и социальной сфере. При разработке предложений Партия активно взаимодействовала с экспертным сообществом для того, чтобы учесть мнение всех заинтересованных сторон.

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