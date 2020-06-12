Предложения «Единой России» вошли в общенациональный план восстановления экономики

Ключевые позиции плана обсуждались на онлайн-заседании секретаря Генсовета партии Андрея Турчака с секретарями региональных отделений партий, озвучены дополнительные предложения. В дальнейшем их направили в правительство на рассмотрение. Среди предложений от регионов — учесть при распределении субъектам Российской Федерации дотаций на сбалансированность выпадающие доходы бюджетов в связи с расходами на борьбу с пандемией коронавируса. Кроме того, губернаторы предлагают снизить зависимость объема бюджетного займа от собственных доходов субъектов Российской Федерации, смягчить требования по доле коммерческих кредитов в общем объеме кредитного портфеля. Так же в списке предложений продление до конца 2020 года мораторий на налоговые проверки бизнеса. Всего от регионов поступило более 30 предложений. Среди них есть пожелания как по мерам поддержки экономики, так и по социальному блоку.