Приморские избиратели смогут встретить ящики для голосования на дому

Posted 12 июня 2020, 02:56
Published 12 июня 2020, 02:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Избиратели, решившие проголосовать, не выходя из дома, должны сообщить о своём желании по телефону в участковую комиссию или уведомить власти электронным сообщением через портал Госуслуг.
В назначенный срок, с 25 по 30 июня, и непосредственно 1 июля члены участковых избиркомов с правом решающего голоса отправятся по домам избирателей, взяв с собой ящики для голосования, а также перчатки, маски и одноразовые авторучки для каждого голосующего. При встрече с представителями комиссий гражданам придётся предъявить паспорт, сделав это на безопасном расстоянии, и заполнить заявление о голосовании на дому. После этого избиратель получит бюллетень и все необходимые атрибуты голосования периода пандемии. Бюллетень с галочкой избирателю предложат опустить в ящик, а заявление — в специальный пакет.
Одновременно на избирательных участках будут размещены дезинфицирующие коврики, ограничители и указатели. Всем пришедшим избирателям измерят температуру. Те, кто будет работать с документами, получат средства индивидуальной защиты. В течение дня каждый участок неоднократно обработают дезраствором.
«Наша задача — сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны», — заявил ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Вопросы по поводу голосования о закреплении поправок в Конституцию РФ приморцы могут задать непосредственно в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9:00 до 18:00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.