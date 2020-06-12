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Posted 12 июня 2020, 02:56

Published 12 июня 2020, 02:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Приморские избиратели смогут встретить ящики для голосования на дому

12 июня 2020, 02:56
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
COVID-19
Главной заботой правительства Приморского края в период общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию России станет безопасность голосующих. Для этого избирком предоставит приморцам возможность голосовать не только на участках, но и на дому.

Избиратели, решившие проголосовать, не выходя из дома, должны сообщить о своём желании по телефону в участковую комиссию или уведомить власти электронным сообщением через портал Госуслуг.

В назначенный срок, с 25 по 30 июня, и непосредственно 1 июля члены участковых избиркомов с правом решающего голоса отправятся по домам избирателей, взяв с собой ящики для голосования, а также перчатки, маски и одноразовые авторучки для каждого голосующего. При встрече с представителями комиссий гражданам придётся предъявить паспорт, сделав это на безопасном расстоянии, и заполнить заявление о голосовании на дому. После этого избиратель получит бюллетень и все необходимые атрибуты голосования периода пандемии. Бюллетень с галочкой избирателю предложат опустить в ящик, а заявление — в специальный пакет.

Одновременно на избирательных участках будут размещены дезинфицирующие коврики, ограничители и указатели. Всем пришедшим избирателям измерят температуру. Те, кто будет работать с документами, получат средства индивидуальной защиты. В течение дня каждый участок неоднократно обработают дезраствором.

«Наша задача — сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны», — заявил ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Вопросы по поводу голосования о закреплении поправок в Конституцию РФ приморцы могут задать непосредственно в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9:00 до 18:00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

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#Новости#Общество#Голосование#Конституция#COVID-19
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