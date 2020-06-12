Приморские избиратели смогут встретить ящики для голосования на дому

В назначенный срок, с 25 по 30 июня, и непосредственно 1 июля члены участковых избиркомов с правом решающего голоса отправятся по домам избирателей, взяв с собой ящики для голосования, а также перчатки, маски и одноразовые авторучки для каждого голосующего. При встрече с представителями комиссий гражданам придётся предъявить паспорт, сделав это на безопасном расстоянии, и заполнить заявление о голосовании на дому. После этого избиратель получит бюллетень и все необходимые атрибуты голосования периода пандемии. Бюллетень с галочкой избирателю предложат опустить в ящик, а заявление — в специальный пакет.