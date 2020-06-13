Приморцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию из любой точки страны

Специалисты крайизбиркома уточнили, что в заявлении нужно указать удобный участок для голосования. Выбрать его легко можно с помощью карты ТИК и УИК на сайте cikrf.ru. Также можно проконсультироваться с оператором Информационно-справочного центра ЦИК России, позвонив по многоканальному номеру: 8-800-200-00-20. В день голосования можно прийти на выбранный участок и проголосовать.