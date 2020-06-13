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Posted 13 июня 2020, 10:36

Published 13 июня 2020, 10:36

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию из любой точки страны

Приморцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию из любой точки страны

13 июня 2020, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье будет действовать новый механизм «Мобильный избиратель». Как подчеркнули в краевом правительстве, это обеспечит комфортное и безопасное участие в голосовании для всех приморцев.

Так, каждый житель края может с 5 по 21 июня подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения через портал «Госуслуги», в любом краевом МФЦ или в территориальной комиссии.

А с 16 по 21 июня появится возможность подать заявление в участковую комиссию.

Специалисты крайизбиркома уточнили, что в заявлении нужно указать удобный участок для голосования. Выбрать его легко можно с помощью карты ТИК и УИК на сайте cikrf.ru. Также можно проконсультироваться с оператором Информационно-справочного центра ЦИК России, позвонив по многоканальному номеру: 8-800-200-00-20. В день голосования можно прийти на выбранный участок и проголосовать.

В том случае, если человек не может прийти на избирательный участок, у него останется возможность проголосовать дистанционно — для этого нужно заранее обратиться в участковую комиссию по месту нахождения.

Напомним, что для безопасности голосующих на избирательных участках будут приняты все необходимый санитарные и социальные меры, актуальные сейчас в рамках борьбы с коронавирусом.

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#Новости#Конституция#Власть
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