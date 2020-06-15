Готовы сказать «да»: социологи узнали, как будут голосовать приморцы 1 июля

Еще один вывод, которые позволяют сделать проведенные исследования, это то, что практически все опрошенные знают, какие именно поправки вносятся. А 63,8% жителей края говорят о том, что корректировки Конституции допустимы. Главный аргумент сторонников изменений — это то, что основной закон страны должен соответствовать современным реалиям. Часть людей вспоминает о том, что в 90-е Конституция принималась в большой спешке и потому многие важные для людей гарантии не были учтены.