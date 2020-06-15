Готовы сказать «да»: социологи узнали, как будут голосовать приморцы 1 июля

Posted 15 июня 2020, 09:21
Published 15 июня 2020, 09:21
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сказать твердое «да» готовы 61,4% жителей края. Активнее всего поправки в Конституцию поддерживают представители старшего поколения приморцев — это возрастная категория от 55 лет и старше. Принять участие в голосовании намерены 59,8% жителей Приморского края.
Еще один вывод, которые позволяют сделать проведенные исследования, это то, что практически все опрошенные знают, какие именно поправки вносятся. А 63,8% жителей края говорят о том, что корректировки Конституции допустимы. Главный аргумент сторонников изменений — это то, что основной закон страны должен соответствовать современным реалиям. Часть людей вспоминает о том, что в 90-е Конституция принималась в большой спешке и потому многие важные для людей гарантии не были учтены.
В большинстве своем люди говорят о том, что все предлагаемые поправки позволят решить большинство существующих проблем — это и индексация пенсий, и защита экологии, и запрет на двойное гражданство и многое другое.
По мнению политолога Сергея Гребенюка, данные опроса показывают, что Приморье встроилось в федеральный тренд, который ранее отследили аналитики ВЦИОМ.
«В целом, если смотреть результаты социологического опроса по Приморью, то они, плюс-минус соответствуют данным, которые ранее были озвучены ВЦИОМ по ожидаемой явке и поддержке конституции. Понятно, что Приморье — регион, имеющий свою политическую специфику, и поэтому уровень прогнозируемой поддержки поправок и явки немного ниже общероссийских цифр, но, в общем, укладывается в единый коридор, заданный ВЦИОМ», — говорит Сергей Гребенюк.
По мнению эксперта, такие высокие результаты являются показателем качественно-проведенной разъяснительной работы. Кроме того, жители края традиционно активнее участвуют в федеральных кампаниях, нежели региональных. Так, во время голосования 2018 года явка составила 65 процентов населения, которое обладает избирательным правом, напомнил эксперт.
«Поэтому факторами, которые могли бы объяснить намерения приморцев принять участие в выборах и оправдать высокую явку, является высокий уровень кампании и мощно построенная работа с населением по предлагаемым поправкам в Конституцию, а также по актуальности их принятия», — подчеркнул Сергей Гребенюк.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что голосование по поводу корректировки Конституции пройдет 1 июля. Этот день объявлен президентом выходным. Для безопасности голосующих на избирательных участках будут приняты все необходимый санитарные и социальные меры, актуальные сейчас в рамках борьбы с коронавирусом.