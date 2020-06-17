Дмитрий Григорович: все поправки в Конституцию направлены на человека

«Что нужно человеку? Человеку нужно чтобы у него была работа, была достойная зарплата, чтобы решались вопросы медицинского обеспечения и достойного обучения, строилась инфраструктура и рос уровень жизни. Посмотрите на поправки в Конституцию, они все направлены на человека. Родился человек, а в Конституции уже прописан его жизненный путь», — сообщил Дмитрий Григорович.