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Posted 17 июня 2020, 02:59

Published 17 июня 2020, 02:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Дмитрий Григорович: все поправки в Конституцию направлены на человека

Дмитрий Григорович: все поправки в Конституцию направлены на человека

17 июня 2020, 02:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович рассказал, почему он выступает за принятие поправок в Конституцию России.

Общественный деятель отметил, что не только он, но и все члены его семьи и близкие люди пойдут на избирательный участок чтобы отдать свой голос за принятие поправок. По его мнению все эти нововведения работают исключительно на народ России.

«Что нужно человеку? Человеку нужно чтобы у него была работа, была достойная зарплата, чтобы решались вопросы медицинского обеспечения и достойного обучения, строилась инфраструктура и рос уровень жизни. Посмотрите на поправки в Конституцию, они все направлены на человека. Родился человек, а в Конституции уже прописан его жизненный путь», — сообщил Дмитрий Григорович.

Он также особенно подчеркнул, что для работающих людей, пенсионеров и всех тех, кому важны социальные гарантии от государства, новые поправки послужат своеобразной подушкой безопасности.

«Я считаю, что понятие семьи правильно будет закрепить на уровне Конституции, потому что это главная ценность государства. Надо внести в основной закон и понятие „Человек труда“ и прописать его права, чтобы минимальный размер оплаты труда не был ниже прожиточного минимума. А сейчас бизнес рабочими людьми вертит как хочет, после принятия поправок, такого не будет», — сообщил Дмитрий Григорович.

Напомним, голосование по принятию поправок во всей России пройдёт первого июля. Президент России Владимир Путин объявил этот день национальным выходным. Изначально голосование должно было состояться двадцать второго апреля, но из-за пандемии коронавируса, выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования назначен на двадцать пятое июня.

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