Новый налог «для богатых» может появиться в России

Posted 18 июня 2020, 23:44
Published 18 июня 2020, 23:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Известия» пишут, что повышение ставки налога может принести в федеральную казну около 60 миллиардов рублей, которые направят на борьбу с нищетой населения.
Однако, ряд экспертов отмечает, что контролировать выплаты такого налога для отдельной категории будет достаточно трудозатратным делом. К примеру, у отдельного гражданина может быть несколько источников дохода, каждый из которых будет приносить менее трех миллионов в год.
Отследить все источники и общую сумму дохода может лишь один государственный орган — Федеральная налоговая служба. При этом, разработка программы и мониторинг потребует много средств — примерно столько же, сколько принесет сама мера повышения ставки.
Напомним, что с 2001 года в России появилась единая ставка налога в размере 13% от дохода. С тех пор около 10 раз появлялись различные законопроекты о внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ. При этом, эксперты отмечают, что в настоящий период шанс принятия подобной инициативы наиболее высок. При этом, в пресс-службе правительства отрицают поступление подобного документа в профильный департамент.