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Posted 18 июня 2020, 23:44

Published 18 июня 2020, 23:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Новый налог «для богатых» может появиться в России

Новый налог «для богатых» может появиться в России

18 июня 2020, 23:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В федеральном Правительстве идут обсуждения проекта о повышении налоговой ставки для отдельной категории граждан. Поднять НДФЛ предлагается до 15% — только тем россиянам, чей годовой доход превышает три миллиона рублей. По последним оценкам, мера затронет около 1% от всего населения России.

«Известия» пишут, что повышение ставки налога может принести в федеральную казну около 60 миллиардов рублей, которые направят на борьбу с нищетой населения.

Однако, ряд экспертов отмечает, что контролировать выплаты такого налога для отдельной категории будет достаточно трудозатратным делом. К примеру, у отдельного гражданина может быть несколько источников дохода, каждый из которых будет приносить менее трех миллионов в год.

Отследить все источники и общую сумму дохода может лишь один государственный орган — Федеральная налоговая служба. При этом, разработка программы и мониторинг потребует много средств — примерно столько же, сколько принесет сама мера повышения ставки.

Напомним, что с 2001 года в России появилась единая ставка налога в размере 13% от дохода. С тех пор около 10 раз появлялись различные законопроекты о внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ. При этом, эксперты отмечают, что в настоящий период шанс принятия подобной инициативы наиболее высок. При этом, в пресс-службе правительства отрицают поступление подобного документа в профильный департамент.

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#Новости#Экономика#Россия
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