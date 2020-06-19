Новый налог «для богатых» может появиться в России

Напомним, что с 2001 года в России появилась единая ставка налога в размере 13% от дохода. С тех пор около 10 раз появлялись различные законопроекты о внедрении прогрессивной шкалы НДФЛ. При этом, эксперты отмечают, что в настоящий период шанс принятия подобной инициативы наиболее высок. При этом, в пресс-службе правительства отрицают поступление подобного документа в профильный департамент.