Папа может все что угодно: 21 июня Приморье отметит День отца

Posted 19 июня 2020, 08:39
Published 19 июня 2020, 08:39
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Придавая большое значение роли отцов в воспитании подрастающего поколения, руководители нескольких регионов страны утвердили проведение Дня отца на законодательном уровне. Например, в Череповце глав семейств официально чествуют с 2002 года, в Новосибирске — с 2003-го. В 2006-м к ним присоединились Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновские области. В 2009 году в Архангельской области праздник стал областным. Возможно, после принятия поправок в Конституцию России, в других регионах, включая Приморье, законодатели обратят внимание на эту дату. Ведь недаром предлагается внести в статью 72 следующую поправку: «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях…»
Отвечая на вопрос корреспондента «ВМ» депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков ответил, что он сам, как отец троих детей, уверен, что мужчине стать хорошим отцом, пожалуй, не менее сложно, чем женщине — хорошей матерью.
— Поэтому, если ко мне обратятся жители нашего края с предложением придать Дню отца статус краевого праздник, то я их обязательно поддержу и даже готов возглавить их начинание. Раз уж мы в новой редакции Конституции говорим о защите материнства и детства, то и об отцах тоже не следует забывать., — уточнил Дмитрий Новиков. — Но я бы не рекомендовал делать его выходным.
Новая редакция Конституции поддерживает также и традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг о друге. Все это предлагается внести в статью 114: «Правительство Российской Федерации… обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области… поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей…».
Мужское воспитание нужно каждому ребенку, убежден приморский дизайнер печатных изданий, отец троих детей Алексей Пермяков. Поэтому и сделать День отца государственным праздником вполне логично. Ведь с 23 февраля принято поздравлять лишь военнослужащих, как кадровых, так и вышедших в запас.
— Я воспитывался в неполной семье, и могу с полной уверенностью сказать, что очень плохо, когда у ребенка нет отца (хотя есть и такие отцы, которых лучше бы и не было), — признался Алексей Пермяков. — Мне не хватало отца в юности, а когда родились мои дети, я не был уверен, что все, как отец, делаю правильно. Поместить День отца в календарь было бы хорошим поводом для чествования тех глав семейств, что справляются со своими обязанностями иногда даже лучше матерей. Хотя, конечно, лучше, когда дети воспитываются в гармонии обоих супругов.
Придания Дню отца статуса краевого праздника это, своего рода, поддержка со стороны властей мужчин, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. Поддержка скорее моральная, но нужная, пожалуй, не меньше, чем сейчас оказывается семьям в связи с эпидемией COVID-19. Это и выплаты семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, и предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и выдача продуктовых наборов школьникам. К тому же десятки специалистов задействованы в консультировании приморцев по всем возникающим вопросам. Так, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае развернут колл-центр. По единому номеру: 8-800-55-04-400, граждан консультируют по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.