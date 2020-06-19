Папа может все что угодно: 21 июня Приморье отметит День отца

— Я воспитывался в неполной семье, и могу с полной уверенностью сказать, что очень плохо, когда у ребенка нет отца (хотя есть и такие отцы, которых лучше бы и не было), — признался Алексей Пермяков. — Мне не хватало отца в юности, а когда родились мои дети, я не был уверен, что все, как отец, делаю правильно. Поместить День отца в календарь было бы хорошим поводом для чествования тех глав семейств, что справляются со своими обязанностями иногда даже лучше матерей. Хотя, конечно, лучше, когда дети воспитываются в гармонии обоих супругов.