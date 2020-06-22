«Главное уважение»: приморец вежливо объявил войну своим соседям

Posted 22 июня 2020, 09:51
Published 22 июня 2020, 09:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Фото листовки с просьбой соблюдать чистоту было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che.
«Привет, свинья! – такими словами начиналось объявление. – Прошу убрать свой мусор…». Однако дальше эмоции у приморца взяли верх над вежливостью: мужчина пообещал, что в случае, если сосед не выполнит данную просьбу, он готов тактильно познакомить нарушителя с его внутренним миром. Впрочем, затем автор записки взял себя в руки, написав в заключение «С уважением».
Подписчики паблика с пониманием отнеслись к случившемуся.
«Главное уважение, очень доходчиво»,
«Какой вежливый, поздоровался со свиньёй»,
«У нас тоже такие свиньи есть»,
«И такт, и официоз, и указание. Думаю, эта «свинья» должна выполнить эту просьбу», - реакция пользователей соцсетей.
Как ранее сообщало «Восток-Медиа», ранее жители Уссурийска опубликовали очередной пост о том, что им пришлось ликвидировать мусорную свалку, оставленную неизвестными после активного отдыха на берегу озера. Свои отходы нарушители засунули даже в дупло дерева.