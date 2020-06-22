«Главное уважение»: приморец вежливо объявил войну своим соседям

«Привет, свинья! – такими словами начиналось объявление. – Прошу убрать свой мусор…». Однако дальше эмоции у приморца взяли верх над вежливостью: мужчина пообещал, что в случае, если сосед не выполнит данную просьбу, он готов тактильно познакомить нарушителя с его внутренним миром. Впрочем, затем автор записки взял себя в руки, написав в заключение «С уважением».