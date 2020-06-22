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Posted 22 июня 2020, 09:51

Published 22 июня 2020, 09:51

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

веник

«Главное уважение»: приморец вежливо объявил войну своим соседям

22 июня 2020, 09:51
Фото: Медиахолдинг1Mi. веник
Жители улицы Суханова в Уссурийске вежливо объявили войну своим соседям, не убирающим за собой мусор.

Фото листовки с просьбой соблюдать чистоту было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che.

«Привет, свинья! – такими словами начиналось объявление. – Прошу убрать свой мусор…». Однако дальше эмоции у приморца взяли верх над вежливостью: мужчина пообещал, что в случае, если сосед не выполнит данную просьбу, он готов тактильно познакомить нарушителя с его внутренним миром. Впрочем, затем автор записки взял себя в руки, написав в заключение «С уважением».

Подписчики паблика с пониманием отнеслись к случившемуся.

«Главное уважение, очень доходчиво»,

«Какой вежливый, поздоровался со свиньёй»,

«У нас тоже такие свиньи есть»,

«И такт, и официоз, и указание. Думаю, эта «свинья» должна выполнить эту просьбу», - реакция пользователей соцсетей.

Как ранее сообщало «Восток-Медиа», ранее жители Уссурийска опубликовали очередной пост о том, что им пришлось ликвидировать мусорную свалку, оставленную неизвестными после активного отдыха на берегу озера. Свои отходы нарушители засунули даже в дупло дерева.

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