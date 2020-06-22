Три человека за сутки: коронавирус в Приморье оборвал 36 жизней

Posted 22 июня 2020, 00:51
Published 22 июня 2020, 00:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за прошедшие 24 часаCOVID-19 подтвердился ещё у 90 приморцев. За всё время коронавирус в крае был выявлен уже 3 643 раза.
Кроме того, стало известно о ещё 3 летальных случаях. За всё время ковид в регионе сгубил уже 36 жизней.
За сутки ещё для 25 человек борьба с болезнью осталась позади — пациенты выздоровели. За всё время приморские врачи помогли вылечиться от коронавируса 2102 жителям края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что учёные установили связь между группой крови и смертностью от «ковида».