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Posted 22 июня 2020, 00:51

Published 22 июня 2020, 00:51

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Три человека за сутки: коронавирус в Приморье оборвал 36 жизней

Три человека за сутки: коронавирус в Приморье оборвал 36 жизней

22 июня 2020, 00:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Коронавирус сгубил троих приморцев за сутки. Количество летальных случаев в регионе возросло до 36.

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за прошедшие 24 часаCOVID-19 подтвердился ещё у 90 приморцев. За всё время коронавирус в крае был выявлен уже 3 643 раза.

Кроме того, стало известно о ещё 3 летальных случаях. За всё время ковид в регионе сгубил уже 36 жизней.

За сутки ещё для 25 человек борьба с болезнью осталась позади — пациенты выздоровели. За всё время приморские врачи помогли вылечиться от коронавируса 2102 жителям края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что учёные установили связь между группой крови и смертностью от «ковида».

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#Новости#COVID-19
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