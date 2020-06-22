Жители Хабаровского края мечтают избавиться от социальной транспортной карты

Posted 22 июня 2020, 01:37
Published 22 июня 2020, 01:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На старте проекта в Министерстве соцзащиты акцентировали внимание на том, что в Хабаровском крае заключено 42 соглашения с перевозчиками, из них 17 в Комсомольске-на-Амуре и пять в Хабаровском районе. По факту в краевом центре проезд по социальным картам предоставляет всего один перевозчик, остальные, по мнению представителей ведомства, «игнорируют выполнение закона». Тем временем хабаровчане, которые успели отказаться от денежных выплат в пользу льготного проезда в общественном транспорте по СТК, уже пожалели об этом. Люди копят виртуальные деньги, которые не могут потратить. За год в Хабаровске не добавили ни одного маршрута.
«Социальная карта на проезд выдана, деньги начисляются виртуально! Когда простые пенсионеры получают в денежном виде и могут пользоваться любым маршрутом. Мама может пользоваться лишь 4 видами 56,40,24 и еще один, без учета загородных маршрутов 107 и так далее. Прошел год с момента получения социальной карты! И никакие маршруты до сих пор не добавлены! В соцобеспечении одно и то же — ничего поделать не можем, в «Новом поколении» так же! Хотя давно известно, что заключены 80 соглашений с перевозчиками! Сколько эта лямка будет тянуться?
Человек тупо копит на карту виртуальные деньги-жалких 300 руб., а воспользоваться ими может лишь на определённом транспорте! Не проще ли выдавать эти деньги федеральным льготникам? Мама вообще слышит упреки по типу, а что вам мало? У вас же инвалидные? А у простых пенсионеров нет инвалидных! Только эта инвалидность не подарок — потеря почки и инсульт, а оплата этих инвалидных 2500! С пенсией за 38 лет стажа -12000! Многие и без инвалидных получают такую пенсию и еще социальную выплату на проезд. Помогите, пожалуйста! Разберитесь», — обратилась к губернатору дочь инвалида второй группы.
Вместо того чтобы как-то повлиять на ситуацию чиновники советуют в случае отказов от перевозки по социальной транспортной карте обращаться с жалобами на действия перевозчика в Управление Роспотребнадзора, прокуратуру и суд. Отметим, что в период пандемии коронавируса участились жалобы на то, что пассажиров под разными предлогами выгоняют из автобусов, нередко апеллируя «самоизоляцией» и отсутствием терминалов.
«Для меня это новый вопрос. Деньги на транспортные карты выделены, транспортные карты сделаны, договора заключены. Когда начинают говорить „коронавирус“, „сидите дома“ или что-то подобное, чтобы не возить людей, это идёт полная дискредитация власти, разберёмся сейчас», — заявил Сергей Фургал.
Нынешнее руководство региона в принципе любит говорить о заговорах, палках в колёсах и т. д. при этом ничего не делая с теми, кто реально порочит действующую власть. У всех на слуху история с депутатом Ерохиной, избившей восьмидесятилетнюю жительницу Советской Гавани. В ЛДПР это не сочли веской причиной для снятия полномочий, депутат продолжает работать, оспаривая в суде решение о взыскании с неё штрафа в размере 10 тысяч рублей. Эти ли «подвиги» нужны жителям, особенно пожилым, для того, чтобы почувствовать себя защищенными, поверить во власть и напророченные ею перемены?
Отметим, что социальные транспортные карты в Хабаровском крае сегодня принимают 29 перевозчиков, из них всего один в Хабаровске. Сроки запуска льготного проезда не раз переносились из-за разногласий и споров между местными перевозчиками, оператором и Министерством социальной защиты, ответственным за реализацию проекта. Суды о признании конкурса по выбору краевого оператора недействительным длятся до сих пор. Край винит город, город отдаёт всё на откуп перевозчикам, оператор ждёт, пока автотранспортные фирмы «придут в себя» и дело сдвинется с мёртвой точки. Тонкостей много, но вывод один: чиновники впопыхах внедрили в крае сырой проект, который по большому счёту так и не начал работать.