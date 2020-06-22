Жители Хабаровского края мечтают избавиться от социальной транспортной карты

На старте проекта в Министерстве соцзащиты акцентировали внимание на том, что в Хабаровском крае заключено 42 соглашения с перевозчиками, из них 17 в Комсомольске-на-Амуре и пять в Хабаровском районе. По факту в краевом центре проезд по социальным картам предоставляет всего один перевозчик, остальные, по мнению представителей ведомства, «игнорируют выполнение закона». Тем временем хабаровчане, которые успели отказаться от денежных выплат в пользу льготного проезда в общественном транспорте по СТК, уже пожалели об этом. Люди копят виртуальные деньги, которые не могут потратить. За год в Хабаровске не добавили ни одного маршрута.