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Posted 23 июня 2020, 04:08

Published 23 июня 2020, 04:08

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Приморских избирателей защитят от инфекции на весь период голосования

23 июня 2020, 04:08
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Всенародное голосование по вопросам поправок в Конституцию России начнётся уже через 2 дня, 25 июня. Избирательные участки будут работать в течение 7 дней, по 1 июля включительно. Такой порядок голосования вместе с возможностью пригласить членов УИК на дом призван минимизировать риски распространения COVID-19.

Принять участие в голосовании все желающие смогут в любой день из семи, при этом избирателям не понадобится предъявлять какие-либо дополнительные справки и документы помимо паспорта. В целях безопасности предъявление документа решено сделать бесконтактным — члены УИК не будут брать его в руки, а лишь рассмотрят на расстоянии. Другие меры предосторожности также направлены на минимизацию риска заражений: на всех участках будут измерять температуру пришедшим, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений для голосования, сотрудники УИК будут находиться на участках в масках, перчатках и защитных экранах для лица. Члены комиссий, которые будут проводить голосование вне помещения, дополнительно будут в одноразовых защитных халатах.

Голосование на дому пройдёт в бесконтактной форме. Сотрудник придет к квартире, повесит на ручку двери запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о поправках и индивидуальным набором средств индивидуальной защиты (маска, перчатки, антисептик, ручка). Участник голосования самостоятельно вскрывает пакет, а после заполнения бюллетеня опускает его в ящик, оставленный на лестничной площадке. Для надомного голосования достаточно позвонить в ТИК или УИК и сообщить о своём намерении.

В итоге, по мнению экспертов, участие в голосовании станет не более рискованным действием, чем привычный для многих поход в магазин. Ранее «Восток-Медиа» приводило экспертное мнение главного врача Владивостокского клинико-диагностического центра Анжелы Кабиевой о вероятности заражения коронавирусом через ручку или бюллетень.

«Сегодня есть данные о том, что пути передачи коронавируса, как и любого другого вируса всего два. Первый, это воздушно-капельный, второй — контактный. Поэтому не нужно думать о вирусе, нужно думать о своей защите. Перчатки и маска, вот и всё, что необходимо для минимизации рисков», — отметила Анжела Кабиева.

Само решение рассредоточить поток избирателей на семь дней означает, что в течение часа на участок в среднем будут приходить не более 8-10 человек, а это никак нельзя назвать массовым скоплением.

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