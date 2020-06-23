Приморских избирателей защитят от инфекции на весь период голосования

Принять участие в голосовании все желающие смогут в любой день из семи, при этом избирателям не понадобится предъявлять какие-либо дополнительные справки и документы помимо паспорта. В целях безопасности предъявление документа решено сделать бесконтактным — члены УИК не будут брать его в руки, а лишь рассмотрят на расстоянии. Другие меры предосторожности также направлены на минимизацию риска заражений: на всех участках будут измерять температуру пришедшим, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений для голосования, сотрудники УИК будут находиться на участках в масках, перчатках и защитных экранах для лица. Члены комиссий, которые будут проводить голосование вне помещения, дополнительно будут в одноразовых защитных халатах.