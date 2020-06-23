Приморских избирателей защитят от инфекции на весь период голосования

Posted 23 июня 2020, 04:08
Published 23 июня 2020, 04:08
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Принять участие в голосовании все желающие смогут в любой день из семи, при этом избирателям не понадобится предъявлять какие-либо дополнительные справки и документы помимо паспорта. В целях безопасности предъявление документа решено сделать бесконтактным — члены УИК не будут брать его в руки, а лишь рассмотрят на расстоянии. Другие меры предосторожности также направлены на минимизацию риска заражений: на всех участках будут измерять температуру пришедшим, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений для голосования, сотрудники УИК будут находиться на участках в масках, перчатках и защитных экранах для лица. Члены комиссий, которые будут проводить голосование вне помещения, дополнительно будут в одноразовых защитных халатах.
Голосование на дому пройдёт в бесконтактной форме. Сотрудник придет к квартире, повесит на ручку двери запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о поправках и индивидуальным набором средств индивидуальной защиты (маска, перчатки, антисептик, ручка). Участник голосования самостоятельно вскрывает пакет, а после заполнения бюллетеня опускает его в ящик, оставленный на лестничной площадке. Для надомного голосования достаточно позвонить в ТИК или УИК и сообщить о своём намерении.
В итоге, по мнению экспертов, участие в голосовании станет не более рискованным действием, чем привычный для многих поход в магазин. Ранее «Восток-Медиа» приводило экспертное мнение главного врача Владивостокского клинико-диагностического центра Анжелы Кабиевой о вероятности заражения коронавирусом через ручку или бюллетень.
«Сегодня есть данные о том, что пути передачи коронавируса, как и любого другого вируса всего два. Первый, это воздушно-капельный, второй — контактный. Поэтому не нужно думать о вирусе, нужно думать о своей защите. Перчатки и маска, вот и всё, что необходимо для минимизации рисков», — отметила Анжела Кабиева.
Само решение рассредоточить поток избирателей на семь дней означает, что в течение часа на участок в среднем будут приходить не более 8-10 человек, а это никак нельзя назвать массовым скоплением.