vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2020, 23:54

Published 22 июня 2020, 23:54

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Тематическое фото

Приморцы, подавшие заявление заранее, могут проголосовать в любом выбранном месте

22 июня 2020, 23:54
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Проголосовать по поводу поправок в Конституцию РФ приморцы, как и жители любых других регионов России, могут не по месту регистрации, а в любом выбранном заранее населённом пункте. Такую возможность предусмотрел Центризбирком.

Для голосования по месту нахождения гражданам предлагалось заранее подать заявление одним из нескольких способов — через портал Госуслуг, МФЦ или участковые избирательные комиссии. Само голосование, как ранее сообщало «Восток-Медиа» будет проходить в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля включительно. Это сделано для безопасности голосующих: поток избирателей должен рассредоточиться, а риск заражения COVID-19 свестись к минимуму. Вдобавок на всех избирательных участках будут соблюдаться строгие санитарные правила: социальная дистанция, масочный режим, одноразовые ручки для голосования.

Материалы по теме
Чистота, как у алмаза: честность процедуры голосования в Приморье гарантированаГарантии человеку труда — важное конституционное положение, вынесенное на голосованиеКак будут выглядеть участки в день голосования по поправкам в Конституцию
#Новости#Общество#Россия#Голосование#Конституция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика