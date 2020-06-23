Приморцы, подавшие заявление заранее, могут проголосовать в любом выбранном месте

Для голосования по месту нахождения гражданам предлагалось заранее подать заявление одним из нескольких способов — через портал Госуслуг, МФЦ или участковые избирательные комиссии. Само голосование, как ранее сообщало «Восток-Медиа» будет проходить в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля включительно. Это сделано для безопасности голосующих: поток избирателей должен рассредоточиться, а риск заражения COVID-19 свестись к минимуму. Вдобавок на всех избирательных участках будут соблюдаться строгие санитарные правила: социальная дистанция, масочный режим, одноразовые ручки для голосования.