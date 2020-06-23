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Posted 23 июня 2020, 16:19

Published 23 июня 2020, 16:19

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

«Трудятся двухнедельными сменами»: Путин предложил продлить выплаты соцработникам

23 июня 2020, 16:19
Президент России Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам, работающим в условиях эпидемии коронавируса, ещё на два месяца – до 15 сентября.

Об этом глава государства заявил в ходе своего очередного обращения к жителям страны во вторник, 23 июня. Выступление транслировалось на канале «Россия-24».

Как отметил российский лидер, речь идёт о дополнительных выплатах сотрудникам социальных учреждений: детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу.

«Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Он предложил продлить их ещё на два месяца – до 15 сентября.

Российский лидер также отметил, что эти выплаты будут учтены при расчёте отпускных.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в июле 2020 года семьям с детьми до 16 лет повторно выплатят по 10 тысяч рублей.

Напомним, также Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.

#Новости#Общество#Россия
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