«Трудятся двухнедельными сменами»: Путин предложил продлить выплаты соцработникам

Posted 23 июня 2020, 16:19
Published 23 июня 2020, 16:19
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Об этом глава государства заявил в ходе своего очередного обращения к жителям страны во вторник, 23 июня. Выступление транслировалось на канале «Россия-24».
Как отметил российский лидер, речь идёт о дополнительных выплатах сотрудникам социальных учреждений: детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу.
«Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают», - подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Он предложил продлить их ещё на два месяца – до 15 сентября.
Российский лидер также отметил, что эти выплаты будут учтены при расчёте отпускных.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в июле 2020 года семьям с детьми до 16 лет повторно выплатят по 10 тысяч рублей.
Напомним, также Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.